Este viernes se conocerán todos los emparejamientos de octavos y los cruces definitivos hasta la final de Estambul

El Celta podrá 'robar' el factor campo en cuartos y el Betis lo perdería en semifinales de Europa League: así funciona la nueva norma

Compartir







La Europa League entra en su fase decisiva. Este jueves concluyen las eliminatorias de playoff previo paso al sorteo de octavos de final, en el que quedará definido el cuadro al completo de la competición en busca de un sucesor para el Tottenham, el último campeón. El RC Celta de Vigo busca un hueco para estar entre los 16 mejores equipos de la segunda competición europea, donde en clave española ya les espera el Real Betis.

Sorteo de octavos de la Europa League: fecha y hora

El sorteo de octavos de final de la Europa League se celebrará este viernes 27 de febrero a las 13:00 horas en Nyon, Suiza. Será justo una hora más tarde del sorteo de la Champions League y una hora antes del sorteo de Conference.

En este sorteo no sólo quedarán definidos los cruces de octavos, sino el cuadro completo de la competición. Es decir, que todos los equipos conocerán su camino hacia la gran final del torneo, que se celebrará el próximo 20 de mayo en Estambul.

Los partidos de ida de octavos de final de la Europa League se disputarán el jueves 12 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se jugarán una semana después, el 19 de marzo. Los cuartos llegarán los días 9 y 16 de abril y las semifinales, el 30 de abril y el 7 de mayo.

PUEDE INTERESARTE Cuándo pueden jugar juntos Iago Aspas y Fer López: Claudio Giráldez tiene la respuesta

Cruces y cuadro completo de la Europa League 2026

Los ocho primeros clasificados de la Fase Liga conocerán su ubicación en el cuadro en el sorteo de este viernes, mientras que los equipos que participaron en el playoff ya tienen su lado definido.

En clave española, el Celta buscará su billete definitivo en los octavos de final ante el PAOK. En la ida ganó 1-2 en tierras griegas, por lo que este jueves intentará cerrar la eliminatoria para medirse en la siguiente fase a uno de los dos cabezas de serie: Olympique de Lyon o Aston Villa. En caso de pasar, jugaría la ida en casa y la vuelta a domicilio.

PUEDE INTERESARTE El playoff de la Champions sonríe a LALIGA por la plaza extra: así va la clasificación

El Betis, por su parte, no sólo conocerá su rival en octavos, sino también su ubicación exacta en el cuadro. Sus posibles rivales saldrán de los ganadores entre el Viktoria Plzen-Panathinaikos y Nottingham Forest-Fenerbahce. Los verdiblancos jugarán la vuelta de octavos en La Cartuja al partir como cabeza de serie.