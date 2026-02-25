Alberto Bravo 25 FEB 2026 - 17:07h.

Ambos son compatibles en el terreno de juego en determinados momentos

Giráldez, el peligro de un PAOK en cuadro y la ausencia del SAOT en Europa League: "No lo veo lógico"

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, aseguró que Fer López y Iago Aspas pueden estar juntos en el terreno de juego. El técnico apuntó a que ambos jugadores son compatibles si el Celta lleva el peso del juego cerca de la portería del equipo rival. Lo cierto que ambos futbolistas han estado muy pocas veces juntos sobre el césped al compartir en la mayoría de las ocasiones el puesto de volante derecho.

"En partidos que creo que puedo tener control y que podamos jugar muy cerca de la portería rival creo que son totalmente complementarios", explicó Claudio Giráldez. El técnico también aseguró que "en partidos que tengamos que estar mucho más cerca de nuestra portería creo que no". Reveló que esta incompatibilidad se debe a que "Fer es un jugador que está más cómodo más cerca de nuestra última línea a nivel defensivo".

Aún así cree que los dos futbolistas pueden coincidir en varios sistemas de juego: "En un 4-3-3 puede jugar en el perfil izquierdo, Iago también juega en el perfil izquierdo con nosotros en momentos puntuales, recuerdo en el Villamarín". "Creo que son capaces de convivir", reiteró Claudio Giráldez.

El técnico confesó que "para no modificar muchas veces nuestra estructura o al jugador de enganche en el lado derecho hace que sea uno u otro con el que podamos iniciar el partido". De cara a un partido como el de este jueves ante el PAOK "podría jugar Fer de 'ocho' y Iago de 'diez' pero no solo entre Fer e Iago sino entre Hugo y Williot o entre Borja y Ferran".

"Creo que jugadores que tienen características similares a veces no se encajan dentro del campo y otras veces es más mantener el mismo plan, uno de inicio y otro en el banquillo. Williot y Hugo creo que convivieron, por ejemplo, en Getafe y otras veces es uno el que entra por el otro o al revés", concluyó Claudio Giráldez.