El canterano, contento por las oportunidades que le está concediendo Claudio Giráldez

Marián Mouriño y la continuidad de Fer López: "Se trabaja con muchísima planificación"

VigoFer López ha recuperado la sonrisa con su regreso al Celta de Vigo. El volante está teniendo con Claudio Giráldez los minutos que no disfrutó con los Wolves. A sus 21 años se siente importante en su vuelta a Balaídos. Ha cambiado, al menos hasta final de temporada, un equipo abocado al descenso por otro que lucha por clasificarse por segunda vez consecutiva para disputar una competición continental y que este jueves peleará por meterse en los octavos de final de la Europa League. Fer López, en una entrevista en Movistar +, tiene claro que el vestuario es el arma más poderosa que tienen los celestes.

Partido de vuelta: "Vamos a jugar como si fuésemos cero a cero, como si fuese un partido normal. Vamos a intentar ganarlo, es verdad que nos vamos un poco fastidiados en la ida, contentos por la victoria, pero los dejamos un poco vivos porque podíamos haber matado la eliminatoria pero ya no toca pensar en eso. Pensar solo en el partido, confío en el equipo".

Su regreso: "Desde el primer minuto ya estaba muy cómodo. Es verdad que llevo muchísimos minutos para el poco tiempo que llevo aquí. Estoy muy contento, sobre todo porque en los primeros seis meses no disfrute de tanto minutos y oportunidades. Lo importante es ganar el partido, seguir sumando minutos".

Ambiente en el vestuario: "Somos todos amigos, se nota en el día a día, en el campo y los entrenamientos. Disfrutamos todos, queremos ganar, algunos hacen más trampas y otros menos. Eso se nota en el campo, somos una gran familia, estamos los unos para los otros. Estoy muy contento de estar aquí, con todos ellos".