Giráldez, el peligro de un PAOK en cuadro y la ausencia del SAOT en Europa League

VigoEl Celta de Vigo recibe, este jueves a las 21.00 horas, al PAOK Salónica con motivo de la disputa del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. En el estadio de Balaídos vigueses y tesalonicenses buscarán el pase a los octavos de final de la competición donde les esperan Aston Villa u Olympique de Lyon. Claudio Giráldez tiene a su disposición a la práctica totalidad de su plantilla. Razvan Lucescu no puede contar con nueve futbolistas. Estas son las alineaciones probables de Celta de Vigo y PAOK Salónica en la Europa League.

Posible once titular del Celta de Vigo

Claudio Giráldez ha citado a un total de 25 jugadores por lo que deberá realizar dos descartes. Uno de ellos será Marc Vidal, tercer portero. El otro apunta a ser uno de los doce defensas citados. El técnico no puede contar con Pablo Durán y Hugo Sotelo. Ambos están lesionados con sendos esguinces.

Andrei Radu estará escoltado por una línea de tres centrales formada por Javi Rodríguez, Carl Starlfelt y Marcos Alonso. En los carriles Óscar Mingueza y Sergio Carreira son favoritos por delante de Javi Rueda.

En mediocampo Ilaix Moriba y MIguel Román apuntan a formar la línea de creación con Fer López, Borja Iglesias y Hugo Álvarez en ataque. Iago Aspas también tiene serias opciones de ser titular. Podría situarse como volante ofensivo derecho en lugar de Fer López.

De esta manera el Celta de Vigo podría salir con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Román, Sergio Carreira; Fer López o Iago Aspas, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Posible once titular del PAOK Salónica

Razvan Lucescu ha desplazado a Vigo un equipo con nueve bajas. Ocho de ellas pertenecen a futbolistas con vitola de titular. El talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas, el croata Luka Ivanesuc, el francés Soualiho Meïté, el bosnio Dejan Lovren, el brasileño Tyson y el portero checo Jiří Pavlenka y el serbio Andrija Živković son baja para el partido de este jueves por lesión o sanción.

El técnico rumano solo recupera a Georgios Giakoumakis, autor del gol griego en Vigo en la fase de Liga, que no pudo jugar el primer partido de la eliminatoria por sanción. Son quince los tantos que suma entre todas las competiciones, que le convierten en el máximo goleador de su equipo.

Son muchas las dudas que rodean al once titular del conjunto griego. Antonis Tsiftsis estará escoltado por una defensa de cuatro hombres con Kenny, Vogliacco, Michalidis y Taylor. En mediocampo Ozdoev, Camara y Zafeiridis apuntan a llevar el peso del juego con Dimitrios Chatsidis en uno de los costados. Se espera que Lucezcu apueste por dos delanteros. Georgios Giakoumakis y Alexander Jeremejeff son los favoritos.

De esta manera el PAOK Salónica puede salir con un once titular formado por Antonis Tsiftsis; Kenny, Vogliacco, Michalidis, Taylor; Ozdoev, Camara, Zafeiridis, Dimitrios Chatsidis; Georgios Giakoumakis y Alexander Jeremejeff.