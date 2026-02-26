Diego Páez de Roque Madrid, 26 FEB 2026 - 11:47h.

Iago Aspas salvó al Celta del descenso a Segunda B con Eusebio Sacristán

El Celta podrá 'robar' el factor campo en cuartos y el Betis lo perdería en semifinales de Europa League: así funciona la nueva norma

Compartir







Iago Aspas comenzó a forjar su leyenda en el Celta de Vigo hace muchos años. El de Moaña debutó con el primer equipo en 2008, en la penúltima jornada de la liga contra el Salamanca, pero no fue hasta el final de la siguiente campaña que se asentaría en el primer equipo.

Por aquel entonces, el club vigués se estaba jugando el descenso a Segunda División B. Eusebio Sacristán era el técnico del equipo y ese 6 de junio de 2009 decidió realizar un cambio que cambiaría la historia del club.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones probables de Celta y PAOK, partido de vuelta dieciseisavos de final de la Europa League

“Nos jugábamos la vida contra el Alavés. El que ganaba se mantenía y el que perdía, bajaba a Segunda B. Iago Aspas subió del filial a entrenar con nosotros", recordó Eusebio en una entrevista para el diario AS.

La joven perla del Celta no partió como titular, pero sí fue el primer cambio de Eusebio Sacristán, entrando en el 59 por Óscar Díaz. Cuando el marcador reflejaba el minuto 80, Iago Aspas adelantó a los suyos firmando así su primer gol con el primer equipo.

Pero no estaba todo dicho, pues Juanjo empató el encuentro. Aun así, el de Moaña quería comenzar fuerte su historia en el conjunto vigués y al minuto completó su doblete, manteniendo así al equipo en Segunda División.

"Me recordó a Leo Messi"

En aquella entrevista, Eusebio Sacristán desveló el impacto que había tenido Iago Aspas en él durante los entrenamientos, hasta tal punto de recordarle a Leo Messi.

"Yo venía de estar en el Barça como ayudante de Rijkaard y Messi debutó con nosotros. En los juegos de posición le vi la capacidad y la técnica que tenía Messi", comentó el exentrenador.

Reconoció que en aquel momento disponía de jugadores más veteranos en aquella posición, pero decidió confiar en el joven Iago Aspas. "Ese día tenía alguna baja y pensé en él a falta de media hora, cuando íbamos 0-0. Fue un día importante en su carrera y en la mía″.