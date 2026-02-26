Vinicius, dos etapas con muchas diferencias: qué dicen los datos del brasileño con Arbeloa y Xabi Alonso

El brasileño ha crecido en protagonismo y en números, tal y como te contamos a continuación

Vinicius Jr se ha erigido como la gran figura del Real Madrid en las últimas semanas. Además del bajón de rendimiento que ha experimentado Kylian Mbappé en este comienzo de 2026, principalmente por los problemas en la rodilla, Álvaro Arbeloa ha dado mucho más protagonismo al '7' en su plan de juego -y en la sala de prensa-.

Y lo cierto es que el nivel del brasileño ha crecido respecto a su etapa con Xabi Alonso. ¡Vamos a repasar los datos, con uno muy sorprendente al final del artículo!

La mejoría de Vinicius con Álvaro Arbeloa

No nos hace falta empaparse de materia numérica para darnos cuenta de que Vini está volviendo a su mejor nivel. A nivel goleador, en los 10 encuentros que ha jugado con Álvaro Arbeloa en el banquillo, ya ha alcanzado las cifras cosechadas en los 33 duelos a las órdenes de Xabi, 7 goles.

Pero vamos un paso más allá: ¿cómo ha evolucionado Vini en la dinámica de los partidos estos meses? Echando un vistazo a Driblab, podemos comprobar que el delantero del Real Madrid ha experimentado un cambio notable.

El salmantino también le ha dado más libertad que Xabi para moverse por el campo. Y aunque su zona predominante siga siendo la banda izquierda, donde ahora recibe muchos más balones en las jugadas de ataque, no solo en los últimos metros, sino también cerca de la medular, en la fase de creación, también se deja ver por otras zonas del campo.

Su incidencia ha crecido, con alrededor de 20 toques de balón más de media por partido con Arbeloa. Eso conlleva el crecimiento, también, en el número de faltas que recibe, una cifra que duplica en esta nueva etapa.

A nivel de pases clave se ve el cambio que ha experimentado Vini. Por un lado, el doble de envíos peligrosos en jugada por encuentro. Por otro, con Alonso, llegaba con mucha más frecuencia a línea de fondo y desde ahí buscaba el área; con AA, más internadas hacia el carril del medio.

También remata más. Si con Xabi efectuaba una media de 2,6 disparos a portería por partido, en los últimos diez duelos alcanza los 3,8. Y su efectividad, como hemos comentado al principio, es mucho mayor.

El dato más llamativo: más presiones individuales con Arbeloa

Una de las señas del estilo de juego de Xabi Alonso es la presión tras pérdida. Y aunque en el Real Madrid no logró implantarlo de la manera que le hubiese gustado, sí se vieron algunos detalles. Pero sorprendentemente, Vinicius Jr ha crecido en el número de presiones individuales con Álvaro Arbeloa.

De las 37 que realizaba por 90' con el tolosarra en la banda, ha pasado a dejar 51 esfuerzos para intentar recuperar la posesión con el nuevo entrenador. 14 presiones individuales más. Y eso que parecía que Álvaro le iba a dar total libertad sobre el terreno de juego.