Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 13:38h.

Algunos piden que no vuelva a jugar; otros, que el club le eche

Los extraños cambios de Álvaro Arbeloa ante el Benfica que dejan tres jugadores del Real Madrid señalados

Sidny Lopez Cabral pidió la camiseta a Vinicius Júnior tras el partido de vuelta de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el SL Benfica. Un gesto que ha traído mucha cola en Portugal. Y es que multitud de aficionados lisboetas han llenado las redes sociales de críticas e insultos hacia el internacional por Cabo Verde. Parecía que la polémica, más allá de lo de Gianluca Prestianni, se había terminado una vez finalizada la eliminatoria, pero parece que no.

Y es que no pocos aficionados del Benfica consideran una falta de respeto que le pidan la camiseta, precisamente, al jugador que generó toda la polémica en el partido de la ida y que provocó que Prestianni no pudiera estar disponible en el partido de vuelta. En medios portugueses como O Jogo o Récord este momento ha acaparado titulares, recogiendo las numerosas vejaciones y faltas de respeto que ha tenido que sufrir el jugador, de 23 años, por pedirle la camiseta al rival.

Sea como fuere, pedir la camiseta es un gesto normal entre jugadores. Más aún cuando los clubes se miden a un equipo como el Real Madrid, que siempre acostumbra a tener a algunas de las mayores estrellas del mundo. En este sentido, nada escapa de la normalidad. Sin embargo, lo que afean los aficionados portugueses es que, además de ser el jugador que ha propiciado todo el jaleo con la sanción de un compañero, es el que, con dos golazos, te ha eliminado. Estos aficionados le recriminan la falta de amor propio y de respeto por la camiseta y por el club que le pagan. Es por eso que hay algunos que incluso piden que no se vuelva a poner la camiseta del Benfica en partido oficial, que no juegue más por castigo o que incluso el club benfiquista le busque una salida.

A continuación recogemos alguna de las reacciones más leves y contenidas de las que se han podido leer en las redes sociales en las últimas horas en referencia a la petición de Sidny Lopes Cabral a Vinicius Júnior.