Los extraños cambios de Álvaro Arbeloa ante el Benfica que dejan tres jugadores del Real Madrid señalados

Las sustituciones del técnico con 2-1 en el marcador fueron bastante llamativas y no terminó de agotar los cambios

Cuánto dinero ganan Real Madrid y Atlético por meterse en octavos de la Champions League

Compartir







El Real Madrid superó este miércoles al SL Benfica para no fallar a su cita en octavos de final de la Champions League. Lo hizo en una noche gris, en un duelo en el que generó pocas ocasiones y que estuvo abierto hasta el tramo final. Los lusos se adelantaron en el marcador, pero los tantos de Tchouaméni y Vinicius terminaron de decantar una eliminatoria que vuelve a dejar muchas dudas en el equipo de Álvaro Arbeloa.

El técnico no sorprendió con su once inicial. Condicionado por baja de Mbappé, apostó de inicio por Gonzalo García como pareja de Vinicius en ataque, pero lo cierto es que el español pasó bastante desapercibido. Una vez más, tardó mucho en realizar sus primeras sustituciones: no movió el banquillo hasta el minuto 77. Y cuando llegaron, los movimientos fueron bastante sorprendentes.

Las sustituciones de Arbeloa ante el Benfica

Mastantuono iba a ser el primer jugador en entrar al campo en lugar de Camavinga, aunque el fuerte golpe de Raúl Asencio provocó que Arbeloa tirara también de David Alaba en la misma ventana de cambios. Esto ocurrió en el minuto 77', aún con 1-1 en el marcador y la eliminatoria completamente abierta. La entrada del argentino fue bastante sorprendente, teniendo en cuenta que su perfil no se parece en nada al de Camavinga. Eso sí, no se colocó en el eje de la medular, sino en la banda derecha para desplazar a Fede Valverde al medio.

La segunda ventana de cambios se hizo esperar hasta el minuto 84, poco después del gol de Vinicius. Y fue aún más sorprendente: entraron dos canteranos como César Palacios y Thiago Pitarch para quitar del terreno de juego a Arda Güler y Gonzalo. Si bien es cierto que la eliminatoria estaba 3-1 por entonces en el global, también hay que reseñar que quedaban cerca de 15 minutos, ya que el golpe de Asencio provocó un tiempo añadido posterior de 9 minutos.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fans por hacer el saludo nazi

La última sustitución llegó en el 94', cuando Arbeloa decidió dar entrada a Fran García por Carreras, ya sí con la eliminatoria prácticamente cerrada. Otra sustitución que causó cierta sorpresa, ya que el lateral español estaba prácticamente condenado por el técnico y no parecía entrar en sus planes.

Los tres señalados del Real Madrid

Teniendo en cuenta que el cambio de Asencio fue por un golpe en la cabeza, Arbeloa podría haber realizar seis sustituciones, pero dejó un cambio sin agotar. Sus movimientos desde el banquillo dejaron, a su vez, a varios jugadores de cierto renombre sin jugar. Mientras canteranos como Palacios o Pitarch entraban al campo, otros futbolistas como Brahim Díaz, Carvajal o Ferland Mendy se quedaron sin disputar ni un solo minuto. Tampoco lo hizo Jorge Cestero pese a que el propio Arbeloa llegó a catalogarlo como "el mejor 6 de España" hace apenas un mes.

Días después de ser titular ante Osasuna, Carvajal se quedó de nuevo sin jugar ni un solo minuto. En Pamplona volvió a demostrar que está lejos de su mejor nivel y también fue sustituido al inicio de la segunda mitad, con 1-0 en contra en el marcador.

La falta de minutos de Brahim ante le Benfica también fue algo sorprendente, pues el malagueño estaba siendo hasta entonces uno de los primeros relevos habituales en los partidos anteriores, pero esta vez se vio superado por Mastantuono y dos canteranos.

Y en cuanto a Mendy, su caso empieza a ser dramático: sólo ha participado en tres partidos en toda al temporada por culpa de las lesiones y hasta Fran García, que parecía condenado al ostracismo, entró por delante suya.