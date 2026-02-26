Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 11:23h.

El Real Madrid se clasificó para octavos de final de la UEFA Champions League tras superar al Benfica en la vuelta del play off. Un encuentro bastante más tranquilo, y casi exento de polémicas salvo un posible penalti a Vinicius. Tras el encuentro, Thibaut Courtois, que dejó otra exhibición de paradas, compareció tras el encuentro, dejando una explicación de la técnica de sus paradas, su etapa en el Chelsea... y dudando del sorteo de la UEFA de cara a la próxima ronda. Y es que el belga tiene claro que, en la próxima ronda, les va a tocar el Manchester City.

Lo hizo en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones. En este sentido, la pregunta de Ricardo Sierra fue clara: ¿prefieres que os toque el Sporting de Portugal, aunque solo sea por cambiar de rivales? Ahí, Courtois lo tuvo claro: "Sí, pero bueno, ya sabes que mañana o pasado saldrá el City", comenta. Y es que, en los últimos diez años, se han enfrentado hasta en 12 ocasiones.

En este sentido, prefiere al equipo luso aunque sea por cambiar de rivales: "Es verdad que hace mucho que no juego contra el Sporting. Creo que en 2015 jugué con el Chelsea. Es un estadio bonito también, así que espero que podamos cambiar. Es también un rival duro, están muy bien en la liga portuguesa, pero es verdad que llevamos muchos años contra el City. Es como el partido soñado de... la lotería. Pero bueno, a ver si, por una vez, no cae así", reflexiona. Y es que el balance de enfrentamientos es de diez partidos en los últimos seis años, y 12 en los últimos 10.

En la 2015/2016 se enfrentaron en semifinales, venciendo el Real Madrid y llegando a la final que, a la postre, supondría la 'Undécima' Champions del conjunto blanco. Pero es que desde la temporada 19/20, se han enfrentado en eliminatorias ¡todos los años! Esa temporada el City ganaría ida y vuelta, siendo este último encuentro muy recordado por el doble error de Raphaël Varane en el Etihad. El año siguiente, en la 20/21, pasó el Real Madrid, con el doblete de Rodrygo en el 90' y el 91'. Karin Benzema marcaría en la prórroga con un penalti a lo Panenka y el Real Madrid ganaría la 'Duodécima'. En la 22/23, los skyblues vapulerarían al Real Madrid, endosando un 4-0 en la vuelta después del 1-1 de la ida. Ese año ganaron el triplete. En la 23/24 se midieron en cuartos, pasando el Real Madrid con aquella imagen mítica de Jesús Vallejo en pie y los citizen por los suelos. El año de la 'Decimocuarta'. Y, por último, el pasado curso el Madrid se impuso en el play off de la Champions. Los blancos ganaron 2-3 en la ida, y 3-1 en la vuelta.