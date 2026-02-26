El dardo de Cristiano Ronaldo a Rubén Neves en su última celebración

Jorge Morán 26 FEB 2026 - 18:50h.

Cristiano Ronaldo está viviendo un año lleno de anécdotas en Arabia Saudí. Si hace unas semanas se declaró en rebeldía, negándose a jugar por la diferencia económica, ahora ha dejado una celebración nunca antes vista en el portugués.

Una situación desencadenada por la igualdad existente en la competición saudí, con hasta cuatro equipos capaces de llevarse el título de la liga. Uno de ellos es el Al Nassr, líder con 58 puntos, que supera a Al Ahli (56), Al Hilal (55) y Al Qadisiya (53).

El pique de Cristiano Ronaldo con Ruben Neves

La igualdad en esta competición ha provocado que cada detalle valga oro y sino que se lo digan a Ruben Neves. El portugués del Al Hilal se quejó en la televisión sobre las decisiones del colegiado en su último partido, dejando unas declaraciones que no gustaron nada a 'El Bicho'.

"Esta es una de las pocas ligas del mundo donde cuatro equipos luchan por el mismo título. Es un campeonato muy competitivo. Todos tienen que estar al mismo nivel, porque lo que vemos en unos partidos y en otros es completamente diferente. He visto a jugadores jugando al baloncesto o al balonmano dentro del área, el árbitro va a ver las imágenes en el monitor y no pita penalti", comentó el mediocentro.

Tan sólo un día después, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se impuso por cinco goles al Al Najma, aprovechando el error de su rival y marcando mayor ventaja. Uno de esos goles fue de Cristiano Ronaldo, de penalti, quién aprovechó para dejar una celebración diferente con la que mandó un dardo a su compatriota.

El portugués corrió dirección al córner realizando tres mates en el aire, como si de un partido de baloncesto se tratase. Una clara respuesta a los comentarios de Ruben Neves, a los que además sumó un tuit en su cuenta oficial de X que mostraba la realidad del festejo: "Fútbol o baloncesto, siempre es un DUNK para el GOAT", escribió.