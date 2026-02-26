Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 15:40h.

Su familia rema a favor de su renovación

Iago Aspas, alma y seña del Celta de Vigo, volvió a ser vital para su equipo en los últimos días para lograr un resultado ventajoso en Grecia y para la victoria de los celestes frente al Mallorca en LALIGA EA SPORTS. El moañés ha dado mucho que hablar en los últimos días mientras su continuidad en el club sigue siendo una incógnita. El delantero no tiene claro qué decidirá a final de temporada pese a todo su entorno desea que esa decisión sea la de seguir.

El celtismo sueña con que Aspas siga siendo el capitán de este barco y su familia también rema a favor de esa decisión. Tanto su hermano Jonathan como Jenni Rueda, su mujer, ven el final más cerca y saborean cada momento actual como si fuese el último. Su pareja, eso sí, tiene claro que si el Celta logra un hito histórico esta temporada le 'obligará a continuar'.

"Aún quedan meses por delante y dependerá de cómo acabe la temporada. Si levanta la Europa League en Estambul le obligamos todos a continuar", comentó durante una entrevista en As. "Siempre le digo que es lo que le falta, ganar un título con el Celta y jugar la Champions. Ojalá se cumplan las dos".

Una temporada más

Como decíamos, Aspas aún no sabe si seguirá o no la próxima temporada, pero lo que tiene claro es que a más tardar colgará las botas en junio de 2027. Así lo expresó durante su paso por El Larguero de la Ser hace unos días, donde desveló la charla que había mantenido con Marco Garcés al respecto.

"No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá. Me reuní con Marco Garcés en su despacho hace un mes y medio y me dijo que la intención del club era que continuara una temporada más".