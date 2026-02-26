El madridismo se enamora de Thiago Pitarch y ya ven en él al nuevo Vitinha

Miguel Casado 26 FEB 2026 - 16:36h.

El canterano ha jugado sus primeros minutos con el primer equipo en la eliminatoria ante el Benfica

Tanto en la ida como en la vuelta de la eliminatoria contra el Benfica, Álvaro Arbeloa ha dado minutos a Thiago Pitarch, uno de los canteranos más prometedores de La Fábrica.

El futbolista nacido en Fuenlabrada debutó en Da Luz con el '45' a la espalda. Y si allí, en apenas 10 minutos, dejó buenas sensaciones entre el madridismo, su actuación en el Bernabéu el miércoles terminó de convencer a toda la afición.

Tuvo algo más de un cuarto de hora, en el que se dejó ver por muchas zonas del centro del campo. Salió en el 84' junto a César Palacios, otra de las perlas del Real Madrid. Y entre los dos dieron un aire nuevo al centro del campo merengue.

Pitarch dejó 12 toques de balón, con 8/9 en pases (solo falló uno y en campo rival), 1 intercepción, 1 recuperación de balón y 1 falta. Sin duda, dejó a los hinchas con ganas de verle más, algo que no parece descabellado viendo el manejo de Álvaro Arbeloa con los jóvenes de la estructura madridista.

Thiago Pitarch, el nuevo Vitinha para los madridistas

Las reacciones al papel de Thiago en redes sociales dejan claro que los madridistas están enamorados del futbolista del Real Madrid Castilla. Han sido muchos los que en las últimas horas le han comparado con uno de los mejores centrocampistas del momento, Vitinha, el jugador del PSG.

El portugués ha sonado en los últimos días como uno de los objetivos blancos, pero... quizás ya tienen un perfil así en 'casa'.

"No me gusta exagerar, pero creo que Thiago es lo mas cerca que el Real Madrid puede tener de un perfil como Vitinha, dándole confianza y con ese puesto tan vacío en el equipo, cuando ha entrado el le ha dado energía y pausa", decía un usuario.

"Yo a Pitarch le veo cosas de Vitinha: un jugador que a base de movilidad y ofrecerse siempre al espacio acaba generando superioridad en el centro del campo. Se mueve mucho y muy rápido y así es difícil de marcar, logrando que los compañeros siempre tengan alguien a quien dársela", elogiaba otro.

"Pensaba que estaba loco cuando he visto un símil, salvando distancias, con Vitinha. Me estaban encantando sus minutos, pero con la jugada que baja como un loco a recibir y darle salida a Thibaut me ha sobrado para saber de que madera está hecho este chaval. Cosa seria", aseguraba uno más.

También había quien bajaba el suflé: "Es bueno, pero veo algunos exagerando diciendo que es como Pedri o Vitinha. Lo mismo que hicieron con Asencio comparándole con Ramos cuando apenas tenia pocos partidos con el primer equipo. Hay que ser prudentes con estos chavales que apenas están en desarrollo".

Otros tantos destacaban la inteligencia de Thiago para "llenar el espacio y ubicarse", sus "movimientos y automatismos" que, como se lee en X, "harían que el Real Madrid ganase muchísimo".

"El chaval sabe moverse. Con una finta se ha quitado la presión de dos jugadores del Benfica", comentaban a la par que le colocaban por encima de Dani Ceballos como candidatos al mediocentro del Real Madrid.