Nathaniel Brown, el fichaje que pelean Real Madrid, Barcelona y media Premier

Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 17:20h.

Tiene 22 años y pertenece al Eintracht de Frankfurt

Cuando un jugador destaca en Europa, es normal que no ya dos, sino que numerosos clubes se arremolinen en torno a su fichaje, y eso es exactamente lo que le ha sucedido a Nathaniel Brown. El jugador del Eintracht de Frankfurt, que se midió a FC Barcelona y Atlético en esta Champions, es una de las grandes promesas del fútbol alemán y tiene a varios clubes de la Premier League pendientes. Por si fuera poco, tanto el Real Madrid como el propio Barcelona también le siguen la pista. Todo apunta a que será el próximo gran traspaso de la Bundesliga en los próximos meses.

Así las cosas, según informa el diario Bild, el Manchester City y el FC Barcelona tienen constantemente a ojeadores en los partidos del Eintracht de Frankfurt para ver en directo al lateral alemán. Estos dos clubes, de hecho, están demandando constantemente información sobre el futbolista. Del mismo modo, también le siguen la pista el Arsenal, el Liverpool y el Real Madrid, aunque estos no han intensificado tanto el interés como los otros dos.

De este modo, Nathaniel Brown se ha convertido en uno de los jugadores más interesantes del panorama internacional. Se trata de un lateral izquierdo de un marcado corte ofensivo, con muy buen toque de balón y capacidad de desborde. En Alemania entienden que la insistencia de Barça y City por el jugador es porque entienden que encajaría a la perfección en sus esquemas.

Habrá que pagar una millonada para sacar a Nathaniel Brown del Eintracht de Frankfurt

Con 22 años y 1.76 de altura, ya es internacional por Alemania, habiendo cuajado grandes actuaciones. Ahora, bajo la tutela de Albert Riera, este jugador se ha soltado incluso más la melena, ya que el técnico español le ha dado más libertad no solo para subir por la banda, sino también para aparecer por zonas interiores a combinar con el balón. Una cualidad muy bien valorada en sistemas como los de Pep Guardiola o Hansi Flick, precisamente.

Lo que no será nada fácil es sacar al jugador del Eintracht. Y es que las tasaciones del diario alemán ya hablan de 65 millones de euros. Y si algo ha demostrado ser el club alemán es duro a la hora de negociar. Para muestra, las ventas de Randall Kolo Muani (95 millones al PSG), Hugo Ekitiké (95 al Liverpool), Omar Marmoush (75 'kilos' al City), por citar algunos movimientos de los últimos años.