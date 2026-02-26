Celia Pérez 26 FEB 2026 - 20:59h.

La presidenta habla de la actualidad celeste

El vestuario, la gran fortaleza del Celta según Fer López: "Algunos hacen más trampas, otros menos"

El Celta de Vigo se mide esta noche al PAOK en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la vuelta de los playoffs de dieciseisavos de final de Europa League. En un previa marcada por el gran ambiente en la ciudad viguesa, Marián Mouriño ha hablado ante los micrófonos de Movistar para responder a toda la actualidad celeste, con Iago Aspas y Claudio Giráldez como grandes protagonistas.

Sensaciones: "Con nervios, con muchísima ilusión y con ganas de que empiece".

Orgullo con los más jóvenes: "Claro que sí. Es un orgullo verlo. Es un reto para ellos estrenarse en Europa y lo están haciendo de maravilla".

Cantera celeste: "La verdad que han sido muchos años trabajando la cantera. La verdad que ahora estamos viendo los resultados. Alineamos todas la verticales para que esto pasara. Ahora nos están dado alegrías".

Continuidad de Iago Aspas: "Yo siempre soy optimista con Iago. Me gustaría que continuase mucho tiempo siendo yo presidenta. Estamos haciendo todos nuestra labor para que continúe".

Pretendientes Claudio Giráldez: "Yo creo que Claudio está contento aquí. Nosotros estamos contentos con él. Es una comunión perfecta. Lo está haciendo bien. Siempre tendrá pretendientes. Aquí lo consentiremos para que se quede mucho tiempo".