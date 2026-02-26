Celia Pérez 26 FEB 2026 - 23:21h.

Todo el celtismo celebra el pase a octavos nueve años después

El Celta de Vigo ha conseguido este jueves por la noche su pase a octavos de final de Europa League tras imponerse al PAOK en el playoffs de dieciseisavos. Un gol de Williot Swedberg en el inicio del segundo tiempo aseguró al cuadro vigués, que ya venía con la ventaja de la ida del 1-2, el billete a siguiente ronda, donde le espera el Aston Villa de Unai Emery o el Olympique de Lyon. Su rival se conocerá mañana en el sorteo, pero esta noche es momento para celebrar y disfrutar.

Y buena muestra de ello han dejado los jugadores de Claudio Giráldez al finalizar el partido. Los futbolistas se han quedado en el césped para festejar junto a la afición un pase a octavos que hacía nueve años que no se conseguía. La comunión entre todos es total tal y como se puede ver en el vídeo de la celebración. Jugadores y aficionados cantan y bailan en una noche especial para todo el celtismo.

Precisamente tras el partido, Miguel Román habló de esa gran comunión entre la plantilla y la afición. La hinchada celeste fue clave para alentar al equipo: "Es una locura. Esta afición no tiene palabras. Desde el minuto uno apretando al máximo. Este pase a octavos es para ellos".

Ambiente de noche grande en un abarrotado Balaídos entregado a los suyos. Más de 20.000 gargantas celestes contra 600 tesalónicos que soñaban con una gesta en Vigo. Y así lo han conseguido. El celtismo es ha ganado el derecho a soñar y mantener la esperanza en una competición que puede seguir dando muchas alegrías. Con los deberes hechos, el equipo se va a dormir a la espera de conocer mañana en el sorteo de octavos quién será su próximo rival en competición europea, si el Aston Villa o el Olympique de Lyon.