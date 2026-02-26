Alberto Bravo 26 FEB 2026 - 22:51h.

Williot Swedberg marcó el único de un partido en el que brillaron Sergio Carreira y Miguel Román

VigoEl Celta de Vigo ha ganado 1-0 al PAOK Salónica en Balaídos con un solitario gol de Swedberg para clasificarse a los octavos de final de la Europa League. Aston Villa u Olympique de Lyon esperan a los de Claudio Giráldez en el sorteo de este viernes. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el PAOK Salónica en el estadio de Balaídos.

(5) Andrei Radu: en algún saque de esquina pudo imponerse en el área y quedó bajo palo. Atento al disparo de Michailidis. En la segunda mitad apenas tuvo trabajo el meta rumano.

(6) Javi Rodríguez: buen partido defensivo del de Poio tapando el costado de Javi Rueda. Un muro el canterano en un partido serio donde además ayudó en la salida de balón.

(5) Carl Starfelf: un mal pase de Marcos Alonso terminó en una pérdida suya. Mal en todas las acciones aéreas de la primera mitad donde no fue capaz de imponerse a sus rivales. Se entonó en la segunda parte, donde el Celta fue muy superior.

(5) Marcos Alonso: muy activo en ataque buscando constantemente a Sergio Carreira. Muy bien en labores de ataque. Atrás estuvo blando y lento, llegó tarde a cada disputa aérea. Mejor en la segunda mitad, en la que el PAOK apenas pudo inquietar al Celta.

(6) Javi Rueda: le costó entrar en juego. Cuando lo hizo fue capaz de generar por su costado. Las más claras llegaron cuando encontró a Iago Aspas. Puso una gran asistencia a Borja Iglesias que no terminó en gol por la buena intervención del meta griego en el arranque de la segunda mitad.

(5) Matías Vecino: tuvo el 1-0 en sus botas en un disparo que se fue ligeramente desviado. Se atrevió a aparecer en posiciones de ataque. Por momentos no fue capaz de mantener el control del partido. Se entendió mejor con Miguel Román aunque tuvo una pérdida peligrosa.

(5) Ilaix Moriba: ocupó muchos metros pero le faltó claridad en la zona de tres cuartos. Se llevó una amarilla que provocó su sustitución en el descanso. Pasó sin pena ni gloria por el partido.

(7) Sergio Carreira: llegó con facilidad a línea de fondo, percutió insistentemente ante Kenny. Le faltó que todas sus aproximaciones se tradujesen en ocasiones de gol. Lo logró en el 1-0 en una jugada en la que lo hizo todo bien. El mejor jugador sobre el terreno de juego dándole sentido a todo el engranaje diseñado por Claudio Giráldez.

(6) Iago Aspas: Swedberg le tapó un disparo que iba a portería. Buen pase atrás que casi aprovecha Vecino. Las mejores del Celta pasaron por sus botas. Se fue del partido sin gol o asistencia pero con un gran aplauso tras los buenos minutos que completó.

(6) Borja Iglesias: partido de poco lustre para el santiagués. Apenas le llegaron balones. Intentó molestar e incordiar a los centrales. Tuvo la suya en el arranque de la segunda parte con un disparo ajustado el primer palo. Muy listo para dejar el balón muerto para que Swedberg fusilase a Tsiftis en el 1-0. En un testarazo tuvo la opción de dejar sentenciada la eliminatoria poco después.

(6) Williot Swedberg: puso dos pases de gol en un partido de chispazos. Le faltó continuidad y claridad en el juego pero tiene magia porque siempre está en el sitio adecuado para hacer gol. Hizo el 1-0 en el 62' con un disparo ajustado al palo.

También jugaron en el Celta de Vigo

(7) Miguel Román: con él en el campo el celta fue mejor. Llevó la manija del equipo con una lección magistral de control del juego. Ni un solo error en la entrega.

(5) Ferrán Jutglà: sigue en ese proceso de mejora individual para salir de un importante bache. Le puso ganas y empeño acercándose varias veces a las posiciones de peligro.

(-) Jones El-Abdellaoui: entró poco en juego el noruego tras suplir a Iago Aspas en el 76'. Tuvo una que se le fue por centímetros en el descuento.

(-) Fer López: lo intentó en una acción individual en la que acabó estrellándose con la zaga local. Le dio más control al juego celeste.

(-) Carlos Domínguez: sin minutos.