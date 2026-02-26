Alberto Bravo 26 FEB 2026 - 22:58h.

Un solitario tanto del sueco da el triunfo al Celta en Balaídos ante un combativo rival

VigoEl Celta de Vigo estará este viernes en el sorteo de los octavos de final de la Europa League. Sus rivales serán Olympique de Lyon o Aston Villa, dos de los grandes favoritos para alzarse con el título en Estambul el próximo 15 de mayo. Lo hicieron tras ganar al PAOK Salónica en Balaídos. Un solitario gol de Williot Swedberg pasada la hora del partido fue suficiente para doblegar a un combativo rival que tuvo opciones de meter en aprietos a los de Claudio Giráldez en más de una ocasión.

Ambiente de noche grande en un abarrotado Balaídos entregado a los suyos. Más de 20.000 gargantas celestes contra 600 tesalónicos que soñaban con una gesta en Vigo. El reto era mayúsculo, casi imposible para los de Lucescu. El resultado en contra y las nueve bajas con las que habían viajado desde Grecia no invitaban al optimismo. Lo pelearon con sus armas. Tuvieron opciones de igualar la eliminatoria ante un Celta al que le temblaron las piernas en algunos compases del encuentro. Solo la entrada de Miguel Román y el gol de Williot Swedberg, pasada la hora del encuentro,

Michailidis era el primero en amenazar la meta de Radu. Lo hacía con un testarazo desviado tras la inocente falta cometida en tres cuartos por Javi Rueda. El Celta tocaba y tocaba. El PAOK apostaba por un fútbol más directo al no poder contar con sus mejores hombres. Buscaban los de Giráldez percutir con Marcos Alonso y Carreira el bloque bajo de los de Lucescu. Le faltaba algo de tino a Moriba en el pase para encontrar un espacio.

Regalaba el Celta una oportunidad al PAOK de igualar la eliminatoria. Pérdida de Starfelt tras un mal pase de Marcos Alonso. La pelota, tras varias imprecisiones terminaba en un saque de esquina que Giakoumakis cabeceó rozando el larguero en una mala cobertura de Marcos Alonso y Starfelt. Una acción pasado el primer cuarto de hora que activaba al conjunto griego. Buscaba la réplica Iago Aspas con un disparo que se estrellaba en Williot Swedberg, mal colocado.

No tardaban los vigueses en retomar el mando del partido. En una larga jugada, la mejor trenzada de la primera mitad, Matías Vecino rozó el gol. La pelota se fue ligeramente desviada tras la dejada de Iago Aspas. En el 31' tuvo otra el Celta. Williot Swedberg no fue capaz de rematar casi en línea de gol otro pase filtrado por el capitán. El juego local mejoraba cuando la pelota pasaba por las botas del de Moaña.

Al equipo le costaba tener continuidad en el juego. Demasiadas imprecisiones que llevaron a los de Giráldez a mostrar su peor cara en los últimos minutos de la primera mitad. Primero fue Radu el que evitó el tanto de Michailidis. Después cortó la pelota Carreira para evitar irse con la eliminatoria igualada al descanso. Tenía que reaccionar el Celta en la segunda mitad si no quería sufrir un calvario con el que nadie contaba.

Con Miguel Román sobre el campo, sustituyendo a un desdibujado Moriba, arrancaba el segundo acto. Tsiftis evitaba el tanto de Borja Iglesias, un remate pegado a la cepa del primer palo, tras un pase de Rueda. Swedberg, poco después, casi se mete hasta la cocina. La entraba del gondomareño daba empaque al Celta, pero le seguía faltando profundidad.

Tenía que aparecer Sergio Carreira, el mejor de los vigueses. Se hacía con la pelota, se la daba a Borja Iglesias. Este se la ponía a un Swedberg que definía a la perfección para hacer el 1-0 pasada la primera hora del partido. Ahora el Celta, liberado por el gol del sueco, empezaba a imponerse claramente sobre el césped de Balaídos. El Panda pudo dejar la eliminatoria sentenciada instantes después. Las ocasiones eran para los de Giráldez, sin embargo no llegaba un segundo gol que provocase la rendición del equipo dirigido por Razvan Lucescu. No hubo rebelión. De hecho Jones El-Abdellaoui tuvo la más clara en el descuento. El Celta estará este viernes en el sorteo de los octavos de final de la Europa League.