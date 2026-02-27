Lucas Gatti Argentina, 27 FEB 2026 - 09:23h.

Un repaso a la trayectoria del nuevo técnico que llega a LALIGA

El despido de Jagoba Arrasate tiene su origen en Arizona: las causas del fulminante cese

Martin Demichelis es nuevo entrenador del Mallorca. El argentino firmará un contrato hasta final de la temporada. Es decir, tendrá una duración de tres meses, pero con la opción de extenderlo un año más en caso de lograr el objetivo planteado.

El técnico cordobés dirigirá al equipo con el objetivo prioritario de evitar el descenso en la LaLiga y debutaría este sábado ante la Real Sociedad, si le dan los tiempos. Por ahora, estará al frente del plantel los 13 partidos restantes del campeonato.

El cuerpo técnico de Demichelis estará integrado por German Lux y Gabriel Raimondi, ayudantes de campo, el preparador físico Jorge Rey y analista de videos, Mariano Cambursano.

El director técnico, de 45 años, arribará a España durante este viernes y se hará cargo del plantel. La salida de Jagoba Arrasate precipitó el cambio en el banquillo, luego de la derrota por 2-0 ante el Celta del último fin de semana.

La directiva apostó por el argentino a la espera de revertir la dinámica del equipo, aunque consideró otras alternativas y mantuvo negociaciones con Xavi Gracia y Francisco Javier García Pimienta, que buscaban mayor estabilidad en sus contratos.

Demichelis viene de dirigir en México. Estuvo al frente de Monterrey desde agosto de 2024 hasta mayo de 2025, tras ser despedido de su cargo a raíz de la eliminación frente al Toluca en los cuartos de final de la Liguilla local. Dirigió 43 encuentros, ganó 20, empató 11 y perdió 12, logrando el 55 por ciento de efectividad.

Su paso por River dejó una imagen negativa

Su única experiencia en el fútbol argentino fue entre los dos ciclos de Marcelo Gallardo como entrenador de River. Demichelis estuvo durante más de un año y medio. En noviembre de 2022, llegó con la intención de igualar la vara alta que había dejado el técnico campeón de la Copa Libertadores 2018, ganándole la final a Boca Juniors en el Santiago Bernabeu de Madrid. Se fue en julio de 2024 tras una derrota contra Godoy Cruz, y con el rumor fuerte que había en los pasillos del Monumental por una posible vuelta del Muñeco al banco millonario, que luego se terminó dando.

Demichelis asumió con mucha expectativa por parte del público millonario, por ser un nacido en ese club, en donde debutó como futbolista en septiembre de 2001. En el 2023, regresó a River, pero con el buzo de entrenador. Ganó tres títulos: el torneo de Primera División, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Pero cometió un error que terminó pagando caro.

Al inicio de su gestión en River, cometió un acto de principiante. El entonces entrenador criticó a referentes del plantel en una charla privada con periodistas que terminó filtrándose. Los futbolistas se enojaron con él y se rompió la relación con varios de ellos, lo que lo catapultó a futuro y dejó una imagen negativa. Con el tiempo, se desgastó el trato con los jugadores, y la falta de resultados y el bajo nivel de su equipo hizo que vaya perdiendo el apoyo del simpatizante riverplatense que pedía por la vuelta de Gallardo.

El principal desafío de Demichelis en Mallorca

El desafío más urgente del argentino será sacar a Mallorca de la zona de descenso, donde se encuentra con 24 puntos y solo está por encima del Levante y Real Oviedo.

Arriba de los baleares está el Elche con una unidad más, Valencia y Rayo Vallecano con 26, Deportivo Alavés con 27 y Getafe y Sevilla con 29 puntos. Con 13 cotejos por jugarse, la reacción debe ser inmediata para mantenerse en LaLiga.