Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 09:41h.

Neymar dedicó la celebración de su gol a Vinicius

Vinicius, dos etapas con muchas diferencias: qué dicen los datos del brasileño con Arbeloa y Xabi Alonso

Compartir







El incidente racista entre Prestianni y Vinicius sigue dando la vuelta al mundo. El Real Madrid finalmente logró la clasificación a octavos de final de la Champions League contra el Benfica, pero este percance será recordado durante muchos años.

Después de todo lo sucedido, con el supuesto insulto xenófobo que ocultó tapándose la boca con la camiseta, el jugador argentino no estuvo presente en el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. Por otro lado, el brasileño se consagró como el héroe de la eliminatoria, marcando tanto en la ida como en la vuelta.

PUEDE INTERESARTE Los detalles del plan de Mbappé con su lesión y la preocupación en Francia de cara al Mundial

En ambos encuentros, Vinicius celebró sus goles de la misma manera: bailando. En la ida, esta celebración generó el primer malestar en la grada y las primeras discusiones con los jugadores del Benfica.

Pero estas no pararon, e incluso Vinicius Jr terminó viendo la cartulina amarilla por señalarse el dorsal ante la grada cuando el árbitro le había indicado que volviese a su campo. Fue entonces cuando se produjo el supuesto insulto racista.

PUEDE INTERESARTE Quién es Sidny Lopes Cabral, el jugador del Benfica que le pidió a Vinicius su camiseta

En el estadio Bernabéu, Vinicius anotó el tanto final que tumbaba al Benfica. Sin dudarlo, el brasileño corrió hacia el córner para realizar el mismo baile que una semana atrás, pero esta vez frente a su público.

Neymar imita el baile de Vinicius

Durante estos últimos días, muchos celebridades del mundo del fútbol se han pronunciado para mostrar su apoyo al brasileño. Vincent Kompany incluso detuvo su rueda de prensa para pronunciar un discurso de más de 10 minutos en defensa de Vinicius.

El último en pronunciarse, aunque más con gestos que palabras, ha sido su compañero de selección Neymar Jr. El futbolistas del Santos anotó un doblete frente a Vasco de Gama y uno de los tantos lo celebró imitando el mismo baile que Vinicius en su honor.

“El baile era para Vinícius Jr. Cuando marcó su primer gol allí en Portugal y se enfrentó a insultos y racismo y todo eso, le dije: Cuando marques un gol, celebra de la misma manera, porque si yo marco un gol, haré exactamente lo mismo”, mencionó tras el partido. Neymar compartió la celebración en su cuenta de Instagram con el comentario 'Baila, Vini'.