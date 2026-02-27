Logo de El DesmarqueEl Desmarque
En directo, el sorteo de octavos de la Champions: eliminatorias y fechas

Bolas de la UEFA para el sorteo de Champions League
Bolas de la UEFA para el sorteo de Champions League. UEFA
La Champions entra de lleno en su fase decisiva. Después de las diferentes eliminatorias que han dictaminado qué equipos pasan a la siguiente ronda y los que se quedaron en el camino, este viernes se celebra el sorteo de las eliminatorias de octavos de final.

Barcelona, Real Madrid y Atlético, únicos equipos que representan a España en el torneo a estas alturas, conocerán a partir de las 12.00 horas a qué rivales tendrán que hacer frente en la eliminatoria de octavos de final. Sigue, en ElDesmarque, todas las novedades

En directo, el sorteo de octavos de la Champions

Ingresos de Madrid y Atlético por clasificarse a octavos

En ElDesmarque te desglosamos cuánto dinero han ingresado el Madrid y el Atlético por clasificarse para los octavos de la Champions.

La lucha por la plaza extra de Champions

El desplome de los equipos italianos en la competición da alas al los españoles para obtener una quinta plaza de Champions para la próxima temporada. Así va la clasificación.

¡Buenos días!

¡Muy buenos días! Bienvenidos a ElDesmarque y bienvenidos al sorteo de los octavos de final de la Champions. Quédate con nosotros para conocer todo lo que acontezca en este acto y qué enfrentamientos depara la siguiente eliminatoria del mayor torneo de clubes del planeta.
