En directo, el sorteo de octavos de la Champions: eliminatorias y fechas
El desplome italiano da alas al fútbol español en la lucha por la plaza extra de Champions League
16 equipos, a la espera de conocer rival
La Champions entra de lleno en su fase decisiva. Después de las diferentes eliminatorias que han dictaminado qué equipos pasan a la siguiente ronda y los que se quedaron en el camino, este viernes se celebra el sorteo de las eliminatorias de octavos de final.
Barcelona, Real Madrid y Atlético, únicos equipos que representan a España en el torneo a estas alturas, conocerán a partir de las 12.00 horas a qué rivales tendrán que hacer frente en la eliminatoria de octavos de final. Sigue, en ElDesmarque, todas las novedades
En directo, el sorteo de octavos de la Champions
Ingresos de Madrid y Atlético por clasificarse a octavos
En ElDesmarque te desglosamos cuánto dinero han ingresado el Madrid y el Atlético por clasificarse para los octavos de la Champions.
La lucha por la plaza extra de Champions
El desplome de los equipos italianos en la competición da alas al los españoles para obtener una quinta plaza de Champions para la próxima temporada. Así va la clasificación.
¡Buenos días!
¡Muy buenos días! Bienvenidos a ElDesmarque y bienvenidos al sorteo de los octavos de final de la Champions. Quédate con nosotros para conocer todo lo que acontezca en este acto y qué enfrentamientos depara la siguiente eliminatoria del mayor torneo de clubes del planeta.