Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 10:32h.

El desplome italiano da alas al fútbol español en la lucha por la plaza extra de Champions League

16 equipos, a la espera de conocer rival

La Champions entra de lleno en su fase decisiva. Después de las diferentes eliminatorias que han dictaminado qué equipos pasan a la siguiente ronda y los que se quedaron en el camino, este viernes se celebra el sorteo de las eliminatorias de octavos de final.

Barcelona, Real Madrid y Atlético, únicos equipos que representan a España en el torneo a estas alturas, conocerán a partir de las 12.00 horas a qué rivales tendrán que hacer frente en la eliminatoria de octavos de final. Sigue, en ElDesmarque, todas las novedades

En directo, el sorteo de octavos de la Champions