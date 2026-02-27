Álvaro Borrego 27 FEB 2026 - 11:03h.

Antony Matheus se ha convertido en todo un ejemplo de sacrificio para el Real Betis. Sus números hablan por sí solos. Con 19 goles y 13 asistencias en su primer año natural, por méritos propios emerge como uno de los fichajes más eficientes de la historia reciente de la entidad, pro no solo de estadísticas vive el brasileño. Hasta tal punto llega su compromiso con el equipo que desde hace dos meses arrastra una pubalgia que le impide jugar en plenitud de condiciones. A diario se somete a tratamientos para corregir el dolor, y cada semana alterna sesiones individualizadas con trabajo grupal, de ahí que ponga en valor "el sacrificio" que está haciendo por sus compañeros.

Algo que se valora y mucho en el vestuario, rendido por la capacidad de sufrimiento del jugador. Sobre ello habló Cucho Hernández en su entrevista en ElDesmarque. El colombiano desgranó las penurias que está pasando Antony con ese dolor y mostró su deseo por que pronto desaparezcan esas molestias.

"Me quito el sombrero con Antony. Incluso cuando juegas con dolor y sabiendo que no estás al cien por cien es difícil. Yo lo he vivido y sé lo que está viviendo. Hacer lo que hace él, siempre asistir, marcar y ser importante, es de jugador top mundial. Y él lo es. Por eso está aquí y vale lo que vale. Lo demuestra en cada partido. Estamos muy agradecidos con él por el esfuerzo que hace cada día y por poder estar. Significa mucho para nosotros y espero que el tratamiento funcione y pronto pueda dejar de sentir dolor", argumentaba el delantero.

Un dolor que le priva de estar a su mejor nivel, aunque él mismo no lo toma como excusa. "No me gusta usarlo como excusa. Es una realidad que me molesta. Voy a dar un ejemplo. Me traté por la mañana y por la tarde. Llevo todo el día tratándome para estar bien. Sé que tengo que mejorar, pero imagina estar 40 días sin entrenar. El míster sabe el sacrificio que estoy haciendo para jugar. Las críticas siempre vienen, lo importante es tener la cabeza centrada, porque sé lo que puedo dar y trabajo todos los días para dar mi mejor versión", explicaba el propio Antony en una entrevista reciente.