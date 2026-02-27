Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 13:44h.

La vuelta se jugará en Francia

El Celta ya sabe a quién se enfrentará en los octavos de final de la Europa League después del sorteo celebrado este viernes en Nyon. El conjunto celeste se medirá al Olympique de Lyon, uno de los rivales más temidos de los que quedan con vida en el torneo. El duelo de ida se jugará en Balaídos y la vuelta en Francia, lo que supone un plus más de dificultad para estar en cuartos de final.

El entorno vigués confía en seguir adelante en la competición y apear al Olympique de Lyon en esta eliminatoria, aunque la cautela va por delante. Así lo expresó en Movistar Santi Cañizares a la hora de valorar el emparejamiento. El exportero confía en las posibilidades del Celta, aunque destaca el peligro del conjunto galo y la dificultad que supone. La clave, para Santi, reside en el poderío ofensivo que demuestren los de Claudio Giráldez.

La opinión de Santi Cañizares

"Creo que con el Aston Villa el Celta lo tenía muy díficil. Hubiera sido un premio para todos por la grandeza del equipo, visitar Villa Park pero no sé si el Celta hubiese podido competir como para tener posibilidades. Creo que con el Lyon hay opciones, pero con mucho respecto. El éxito en la primera parte no te garantiza el éxito en la segunda. El Olympique es inferior. El Celta tendrá que crecer y hacerlo mejor que lo que lo viene haciendo. Es una eliminatoria que el Celta la puede disputar. Habrá momentos de tensión, de competir de tú a tú", prosiguió.

"El Celta está jugando muy bien en defensa, con Starfelt y Marcos Alonso brillantes. Ha encontrado ahí Giráldez la solidez, Radu apenas ha sufrido. Hay estructura defensiva del Celta para parar todo esto, pero no se puede cometer un error. El Celta tiene que hacer una eliminatoria muy correcta y completa para eliminarle, pero está dentro de las posibilidades que puede tener el equipo".