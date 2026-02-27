Alberto Bravo 27 FEB 2026 - 00:03h.

El centrocampista brilló ante el PAOK en una gran segunda mitad

Fiesta por todo lo alto en Balaídos

VigoEl centrocampista Miguel Román, que volvió a brillar en el triunfo del Celta de Vigo ante el PAOK Salónica en Balaídos, no escondió su satisfacción por lograr el pase a los octavos de final de la Europa League, nueve años después de que lo consiguiese el conjunto que entonces dirigía Eduardo Berizzo, que acabaría perdiendo en semifinales contra el Manchester United de José Mourinho.

"En la primera parte no estuvimos finos, pero luego, con las indicaciones del míster en el descanso, hemos cambiado el partido. Es un orgullo lo que hemos conseguido. Los jugadores que más vamos a defender este escudo somos los que venimos desde abajo, es un placer compartir vestuario con toda esta gente", comentó a Movistar + el centrocampista, que se considera un canterano más tras su paso por el Fortuna durante dos temporadas antes de saltar al primer equipo.

Miguel Román, que este verano se ganó el dorsal del primer equipo durante la pretemporada, calificó como "una locura" el ambiente vivido esta noche en Balaídos: "Es una locura. Esta afición no tiene palabras. Desde el minuto uno estuvieron apretando al máximo y la verdad que este pase a octavos es para ellos. Es todo un orgullo para nosotros".