Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 13:54h.

La ejemplar respuesta de Almeyda a los críticos con Pellegrini: "Opinar es gratis; valórenlo"

Matías Almeyda protagonizó una extensa rueda de prensa

Como de costumbre, Matías Almeyda protagonizó este viernes una extensa rueda de prensa en la previa del encuentro en La Cartuja ante el Betis y más allá de análisis, de reflexiones o momentos más serios, el entrenador argentino también dejó una pregunta para bromear y reír con los presentes: "Que me regalen un jamón".

Cuestionado por el amor que siente Manuel Pellegrini en el Betis y la posibilidad de que algún día le vean así en el Sevilla, Matías Almeyda, como ha hecho anteriormente, se quitó importancia y dijo que es "mejor que idolatren a un jugador", asegurando que su único objetivo es cumplir objetivos.

"Yo quiero cumplir mi objetivo, así estaré en paz. Eso es lo que me gusta. Quiero a la gente feliz, a los jugadores felices, que el ambiente acá sea de felicidad, de que el Sevilla vuelva a ser competitivo. Llevamos luchando mucho, desde el primer partido de pretemporada. Queremos poner al club al lugar que merece", comentaba con gesto serio.

Las risas llegaron después, cuando dijo que "después que cuelguen..." corrigiendo rápidamente con un "la foto eh, en los balcones eh, que no se malinterprete", decía entre risas antes de apuntarse a un regalo muy sabroso: "Después que me regalen un jamón, Con un jamón, de estos... ¿como es? (le pregunta al jefe de prensa), de pata negra, me vale. Unas gambitas también...", cerraba su respuesta.

Un momento mucho más relajado, mucho menos tenso, antes de que el derbi se apodere de todo y los nervios, de jugadores, aficionados y entrenadores puedan con el resto. Un momento muy Almeyda ante el amor que ha surgido alrededor de su figura entre los seguidores del Sevilla en esta temporada que aún no ha terminado.