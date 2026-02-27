Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 13:25h.

Rubén Vargas reaparece a dos días del derbi ante el Betis en La Cartuja

Matías Almeyda atendió a los medios de comunicación en la previa de la cita ante el Betis

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras la penúltima sesión previa a la cita en La Cartuja ante el Betis y, a pesar de que todos los puntos miran a los de Manuel Pellegrini como favoritos, el argentino destacó que "sería muy lindo" conseguir vencer un encuentro en el que "ellos están mejor".

"El objetivo es claro. Sabiendo y reconociendo que es un partido que se espera, que la gente lo espera, sería la fiesta de esta ciudad, pero sabemos lo que nos jugamos, lo que tenemos que ir a buscar", comenzaba contando el entrenador blanquirrojo.

En este sentido, Almeyda insistió en que "para nosotros, el sumar siempre es importante. Siempre que se juega un derbi, es lindo ganarlo, significan muchas cosas, tienen muchas cosas diferentes, pero nosotros necesitamos puntos. El hecho de sacar un resultado positiva también es una caricia al alma de nuestra gente".

El resto de declaraciones de Matías Almeyda

El momento de Djibril Sow: "Siempre que se ganan los partidos, parece que los jugadores brillan más. Yo les miro cada semana y hago siempre la diferencia dejando el resultado fuera. Es uno de los que mejor lee los partidos, que más efectividad tiene, pero siempre que los resultados acompañan, sobresale más. El otro día llegó bien, como en otros partidos, pero me quedo con el grupo. Están dándolo todo".

La situación de Adnan Januzaj: "Participó en algunas acciones buenas, de hecho el gol viene de un pase de él, está dentro de las posibilidades. Está ganando minutos y entrenamientos, es una de las posibilidades".

Juanlu o Carmona: "Antony juega del otro lado, a menos que lo ponga en la izquierda, puede ser (bromea). Veremos, estamos aún decidiendo el equipo".

¿Dónde verá el partido ante el Betis?: "Vieron que grité el gol, eh. Las imágenes fueron más tarde. En realidad veré el partido donde no lo tengo que ver, donde me indiquen, pero yo debería verlo dentro del campo, porque es una injusticia. Acataré todo tipo de órdenes para verlo donde me digan. Por ahí no quieren que esté en el vestuario... igual lo veo desde acá. No haré nada fuera de la ley".

"No sé donde voy a ver el partido. Lo que menos quiero es estar en un lugar para crear incomodidad o que alguno me cree incomodidad. Evitaría todo eso. Si hay un gol, lo grito, obvio, vivo de esto. Nos falta ganar. Aún no tengo definido donde lo voy a ver, veremos. Confío en Javi y en todos los chicos que están".

El entrenamiento a puerta cerrada: "Nosotros estamos viviendo esto con una intensidad muy alta, por todo lo que se juega este club. Es un partido especial, todos quieren participar, pero nuestra historia es más profunda. Los resultados a favor te dan dos días de tranquilidad, pero después seguimos como siempre, trabajando y apoyando al futbolista, aprovechando cada minuto, cada segundo que tenemos. Hemos tomado una decisión en conjunto para aprovechar el día. Nuestra afición apoya desde todos los lugares. Una vez termine el partido, disfrutamos dos entrenamientos a puerta abierta. Sería espectacular".

El mensaje al vestuario: "Deberían ser todos los partidos una motivación. Los profesionales del fútbol deben jugar igual un amistoso, un entrenamiento y un derbi. Ahí se marcan las diferencias entre futbolistas y equipos. De nada sirve hacerlo todo perfecto el domingo, queremos estar a la altura, pero todos los partidos".

Una definición de Manuel Pellegrini: "Opinar es gratis, eh. El día que haya que pagar 50 céntimos por opinar, se modifica el mundo. Cuando tienes la personalidad como la de Manuel, que ha dejado a Chile bien parado en cada lugar que estuvo, los chilenos que le critican deberían estar agradecidos. Donde estuvo, le fue bien, es respetado, no solo respetan a Pellegrini, sino que él lleva su bandera de Chile. Él representa a un país. Nosotros tuvimos la guerra Messi-Maradona y no nos pusimos de acuerdo. Como argentino, respeto al pueblo chileno y le tengo un enorme respeto al entrenador. Entre nosotros, los entrenadores, sabemos como somos. Todos sabemos que es serio, humilde, trabajador, que le ha dedicado la vida al fútbol. Saquen a otro Manuel, por el bien de Chile. Valorénlo".

¿Favoritos?: "Es una realidad, ellos están mejor que nosotros. En la clasificación, en el año, el año pasado... están mejor, pero eso no significa que haya un favorito. Mañana es once contra once, con una historia detrás. Si logramos que entren con esas ganas de poder dar todo en un derbi, creo que será un buen espectáculo".

La mejoría del Sevilla: "Hemos ido mejorando en algunos aspectos, en otros no. Sí hemos conseguido más resultados, pero seguimos en la búsqueda. Tenemos que salvar la categoría, cuanto más rápido, mejor viviremos, con más paz. Una vez se consiga, si Dios quiere, ahí se podrá ver dónde podemos pararnos. Sumamos, sumamos, pero seguimos ahí. Aún quedan 13 fechas. Acá no nos cambia ni una, ni dos. En las 13 tenemos que tener la misma mentalidad, con tranquilidad, con confianza y humildad".

¿Ganar en La Cartuja?: "Sería tan lindo, espectacular... dormir dos días tranquilo. Son partidos lindos, que se viven en toda la ciudad. Se para la ciudad. Esto es historia, la historia entre Sevilla y Betis. Siempre esperamos un espectáculo".

Almeyda, ¿ídolo futuro?: "Es mejor que la gente idolatre un jugador. Yo quiero cumplir mi objetivo, así estaré en paz. Después, que me regalen un jamón. Eso es lo que me gusta. Quiero a la gente feliz, a los jugadores felices, que el ambiente acá sea de felicidad, de que el Sevilla vuelva a ser competitivo. Llevamos luchando mucho, desde el primer partido de pretemporada. Queremos poner al club al lugar que merece. Después que cuelguen... la foto en los balcones eh, que no se malinterprete. Con un jamón, de estos de pata negra, me vale. Unas gambitas también...".

El fichaje de Patrik Mercado: "Tengo la mente en los jugadores que entreno hoy. Mi mente no puede pensar en lo que pasará después de los 13 partidos. Lo otro, habrá tiempo, ojalá que esté, para hablar de eso".

Gabriel Suazo, ante Antony: "Creo que detenerse solo en un jugador, sería un error. El Betis tiene un gran equipo, tiene desequilibrio en las dos zonas, por el centro... ellos están peleando otra cosa. Sí los tenemos en cuenta, pero no podemos detenernos solo en uno".

El momento de Alexis Sánchez: "No sabemos aún donde aportará. Igual nos sorprende. Él aporta en todos los lugares donde está. Tiene muchísima experiencia, es un ganador y muchas veces aporta desde dentro. Estamos hablando de una persona que siempre está con un lado positivo, expresando sus sentimientos. Le valoro muchísimo, deseo que termine bien, tiene que irle bien, porque es bueno".