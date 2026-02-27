Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 11:27h.

La promesa de Kike Salas para volver a sonreír en 'terreno Betis': "Si hay que hacerlo..."

Kike Salas lleva meses sufriendo molestias en el pubis, situación semejante a otros como Antony o Lamine Yamal

Cualquier aficionado al fútbol, sea del equipo que sea, habrá escuchado, hablado o incluso debatido esta temporada sobre las famosas lesiones en el pubis. Jugadores como Nico Williams o Lamine Yamal protagonizaron episodios llamativos y en Sevilla el caso más repetido es el de Antony, jugador del Betis que lleva semanas aquejado de dicha molestia. El brasileño, sin embargo, no es el único que llegará al derbi condicionado y es que, como ha contado Kike Salas en su entrevista con ElDesmarque, el zaguero lleva meses con importantes molestias.

"Es una lesión jodida", reconoce Kike Salas al ser cuestionado por ella. "Sigue ahí, siguen los dolores. Es algo que puedo controlar, que tengo que trabajarlo día a día, pero bueno, de momento la llevo bien y la controlo de la mejor manera".

Casualidad o no, son muchos nombres los que han ido cayendo en esta desgraciada molestia y aunque Kike Salas no encuentra demasiada explicación a ello, sí reconoce que "cada persona es diferente, los dolores aparecen por distintos motivos. Es la primera vez que me ha pasado y ha sido jodido, no sabes cómo te viene, cuánto dura, cómo puedes tratarla... me han ayudado bastantes profesionales y aún la trato".

Kike Salas, cuidados casi a diario

Tal es el cuidado que lleva Kike Salas con estas molestias que el zaguero hispalense se trata con fisios casi cada después de cada entrenamiento.

El zaguero va cuidándose poco a poco e incluso, siempre que lo permite el calendario, se queda en el gimnasio alguna sesión para repartir las cargas e intentar estar al máximo con sus compañeros.

Matías Almeyda cuenta con él este sistema que (parece) se asienta en el Sevilla y en el club saben que, de aquí a final de temporada, incluyendo el derbi en el que llegará con esas pequeñas molestias, Kike Salas será fundamental.