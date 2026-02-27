Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 10:12h.

Ángel Haro y Del Nido Carrasco se dan la paz antes del derbi

Kike Salas recuerda la anécdota previa a su gol ante el Betis en el derbi con Quique Sánchez Flores

Fue en el Benito Villamarín, con otro entrenador, con otro equipo y unas circunstancias muy diferentes, pero posiblemente el último gran grito de alegría del Sevilla en terreno bético lo provocó Kike Salas. El zaguero atiende a ElDesmarque en la previa del Gran Derbi sevillano y promete que hará todo lo que deba hacer por tal de volver a marcar... y ayudar a su equipo.

Porque como recuerda el propio Kike Salas, uno de los culpables de aquel gol que le daría el empate al Sevilla en el Benito Villamarín bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores fue su tío Víctor Salas. Aquella tarde, el '4' del Sevilla no sería titular y el exjugador blanquirrojo, familiar directo, le escribió un mensaje: "Vas a jugar un ratito y vas a marcar". Dicho y hecho.

Ahora, desde la distancia, sonríe al recordarlo, agradece "el apoyo siempre de mis familiares" y bromea cuando le retamos a volver a hacerlo. "Si hace falta...", nos comenta entre risas.

El primer recuerdo de Kike Salas en un derbi

Mucho más atrás se debe remontar Kike Salas para recordar su primer derbi como aficionado. "Sería muy pequeño, no tendré ni recuerdos. Seguramente jugaría mi tio en el Sevilla y yo vendría a verlo", nos comenta intentando recordar alguna imagen.

"¿Un gol que recuerde? Posiblemente alguno de Reyes en el 4-1 en el Sánchez-Pizjuán", dice Kike Salas sonriendo, sabiendo que aquella noche, un pequeño sevillista soñaba con vivir alguna cita así y que ahora, con el paso del tiempo, serán otros muchos chavales los que dirán que su primer gran recuerdo en un derbi fue el gol de un canterano de cabeza.

El derbi en Sevilla se vive de manera diferente... y el primer gran recuerdo, seas aficionado o futbolista, nunca se olvida tan fácilmente.