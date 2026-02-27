El Real Madrid confirma la lesión cervical de Raúl Asencio tras su susto ante el Benfica

Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 14:06h.

El central se perderá, mínimo, el partido ante el Getafe

Lluvia de críticas a Huijsen por sus risas en el palco mientras sucedía lo de Asencio

El Real Madrid ha actualizado la situación de Raúl Asencio tras el tremendo golpe sufrido por el defensa en el partido de Champions League del pasado miércoles ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. El futbolista grancanario sufre una "contractura cervical" que le deja fuera del partido ante el Getafe en LALIGA EA Sports del próximo lunes y le deja a la espera de evolución para saber cuándo podrá regresar a los terrenos de juego.

La contractura confirma que finalmente no será una lesión grave del zaguero merengue, algo que provocaba dado lo delicado de la zona. Algo que ya se podía intuir después del mensaje del futbolista este lunes en sus redes sociales junto a una foto desde el hospital calmando a los aficionados madridistas: "¡Gracias por todos los mensajes de ánimo!. ¡¡Ha sido solo un susto!!. Vamos a por la siguiente ronda. ¡¡¡Hala Madrid!!!".

También Álvaro Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al Real Madrid-Benfica, indicaba que no parecía grave la dolencia del jugador: "Parece algo del cuello. No parece grave. Ha ido al hospital y ojalá sea solo un susto. Ha sido un buen golpe. Verlo ahí, salir en la camilla, se nos ha encogido un poco el estómago. Parece que no va a ser nada".

La baja de Raúl Asencio le lleva a integrar la enfermería blanca a la que no había querido acceder tras varias semanas arrastrando una lesión ante la que no ha parado por los problemas de Arbeloa en defensa. El técnico no podrá contar tampoco este próximo lunes con Éder Militao y parece complicado que Dean Huijsen llegue a tiempo por lo que Antonio Rüdiger y David Alaba parten como favoritos para ocupar el eje de la zaga con la alternativa de Tchouaméni.

Parte médico del Real Madrid con la lesión de Raúl Asencio

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución.