Hasta Butragueño se cansa de ver a Guardiola... otra vez

Real Madrid y Manchester City vuelven a verse las caras en los octavos de final de la Champions League

El morbo del sorteo de Champions para el Real Madrid: Arbeloa vs Guardiola, la peor ruta posible y sin el Barça hasta la final

Compartir







Un Real Madrid – Manchester City en los cruces de la Champions League… otra vez. Esta vez no ha pasado ni un año desde que vivimos este duelo ya que Pep Guardiola ya se enfrentó a Xabi Alonso, que no pudo acabar “meando con la suya”, y ahora lo hará frente a Álvaro Arbeloa. Desde el club blanco ya lo viven como si fueran la pobre Punxsutawney Phil, la famosa marmota de Atrapado en el Tiempo, porque por enésima vez van a verse las caras con el club citizen. Sin duda, el duelo más repetido en la Champions en los últimos años. Si no que les pregunten a Courtois o Rudiger, que ya han jugado más veces contra el City estando en el Madrid que cuando estuvieron en la Premier.

Atrapados en un Real Madrid - Manchester City

Ningún aficionado del Real Madrid se va satisfecho por verse de nuevo las caras y menos cuando podría haber tocado el Sporting de Lisboa, a priori más accesible. La mejor prueba de ello ha sido la insólita reacción de Emilio Butragueño en Real Madrid TV cuando le han preguntado por el duelo contra los de Guardiola… otra vez.

“Es verdad… Otra vez el Manchester City, nos conocemos muy bien. De hecho, ya hemos jugado esta temporada contra ellos”, reconoce con una mezcla de hastío y resignación el Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. “¿Y qué podemos decir? Que en frente vamos a tener un rival de máxima calidad. Pero al mismo tiempo somos conscientes también de la capacidad de nuestros jugadores y la ilusión que nos genera siempre la Liga de Campeones”.

Un mensaje que bien podría protagonizar Bill Murray, protagonista de Atrapado en el Tiempo, cada vez que se despierta con el ‘I Got You Babe’ de Sonny & Cher. La reacción de Butragueño podría ser la misma cuando le preguntan por Guardiola… otra vez. “El sorteo ha sido así…”, reconocía el pobre Emilio, que pese a lo correcto que es siempre, no ha podido evitar mostrarse harto ya de verle la cara a Haaland y compañía. Aunque, siendo sinceros, la misma sensación debe de vivirse en el Manchester y sería curiosa ver la cara del propio Pep cuando se ha enterado de que va a tener que enfrentarse al equipo con más Copas de Europa… otra vez.