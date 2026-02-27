Miguel Casado 27 FEB 2026 - 12:58h.

Una vez más, el Real Madrid y el Manchester City se ven las caras en la máxima competición continental

El desplome italiano da alas al fútbol español en la lucha por la plaza extra de Champions League

Prácticamente a nadie le sorprende ya que el Real Madrid y el Manchester City se vean las caras en la Champions League. Ya lo adelantaba Thibaut Courtois el pasado miércoles tras ganar al Benfica. "Ya sabes que el viernes saldrá el City. Es como el partido soñado de... la lotería. Pero bueno, a ver si, por una vez, no cae así", le decía a Ricardo Sierra en Movistar +.

Y así ha sido. Era la primera bola de todo el sorteo y ahí estaba el nombre del equipo británico para emparejarse con el cuadro de Chamartín. Eliminatoria decidida y color de ruta adjudicado para los mancunianos. Nada fácil, por cierto.

Once enfrentamientos en los últimos seis años. Suma y sigue...

Ya se ha convertido en un clásico ver, prácticamente cada año, a Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu. Nada más y nada menos que en once ocasiones lo ha hecho en los últimos seis años.

Desde la temporada 19/20, en la que se enfrentaron en octavos de final, se han jugado cuatro veces más el billete para una ronda superior. El balance está ligeramente decantado para los españoles, pues se han impuesto en tres y han perdido dos.

2019/20: victoria del Manchester City en octavos de final (4-2).

2021/22: victoria del Real Madrid en semifinales (6-5).

2022/23: victoria del Manchester City en semifinales (5-1).

2023/24: victoria del Real Madrid en cuartos de final (8-7 en penaltis).

2025/26: victoria del Real Madrid en los playoff previos a octavos (6-3).

Pero el último duelo data de hace solo un par de meses y, en casa, se quedaron sin la victoria (en la sexta ronda de la fase regular, donde perdieron 1-2).

Eso sí, esta tiene algo especial: ahora es Álvaro Arbeloa quien les recibirá en el área técnica madridista. El salmantino, como jugador, se vio las caras 13 veces contra el Barça de Pep. Fue en la época más tensa de los Clásicos, con Mou en el bando blanco.

Precisamente del portugués, Arbeloa fue buen soldado. Quién sabe si ahora heredará esa gran rivalidad con el de Sampedor y tendremos alguna joyita en las ruedas de prensa relativas a los partidos.

La peor ruta posible para el Real Madrid en Champions

Además del enfrentamiento contra el Manchester City, el sorteo de la Champions ha deparado una ruta muy difícil para el Real Madrid en el camino hacia al decimosexta Copa de Europa.

En caso de clasificarse a los cuartos de final, los madrileños se verían las caras con el ganador del Atalanta - Bayern de Múnich. Pero es que en semifinales, la cosa se complicaría más aún: PSG, vigente campeón de la competición, Chelsea, campeón del Mundial de Clubes el pasado verano, Liverpool, siempre peligroso y Galatasaray, en teoría el más débil, esperarían a los merengues.

Tan solo en una hipotética final podríamos ver un Clásico, ya que el FC Barcelona ha quedado encuadrado en el otro lado del camino hacia el título. Al igual que el Atlético de Madrid y el Arsenal, los otros favoritos para alcanzar las rondas finales de la competición en la ruta azul de la Champions.