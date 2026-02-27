Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 14:07h.

El técnico aborda la actualidad rojiblanca en sala de prensa

BizkaiaErnesto Valverde compareció este viernes en sala de prensa con motivo del duelo liguero ante el Rayo Vallecano. Un encuentro en el que los banquillos cobran especial relevancia con Iñigo Pérez acaparando muchos focos. El Txingurri habla de nombres propios como el de Yuri Berchiche, repasa la enfermería rojiblanca y tiene claro qué piensa sobre la vuelta de semifinales en Anoeta.

Se ha hablado mucho del césped del Estadio de Vallecas en los días previos al duelo, pero Valverde acaba con cualquier tipo de duda: "A principio de semana ya imaginábamos que íbamos a jugar ahí. Tampoco es que le prestáramos mucha atención, imaginábamos que ya podían después de haber jugado en Butarque intentarían hacerlo en Vallecas. Nos han dicho que está bien el campo, además es un estadio al que nos gusta ir, hay buen ambiente. Es un partido importante para los dos equipos por lo que puede significar. Están más abajo y tienen un partido menos, mientras que nosotros pensamos que estamos en un momento importante".

Las declaraciones de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Los goles encajados. "Depende. Si ganamos no me preocupa tanto, si perdemos me preocupa un poco más. Si nosotros metemos un gol más que el rival, bueno, es más llevadero. Me gustaría porque siempre hemos sido un equipo que concede poco. Somos un equipo que intenta que no nos hagan demasiadas ocasiones".

El factor campo. "Siempre notamos cuando vamos a Vallecas que el público está con su equipo. Además teniendo en cuenta cómo juega el Rayo, un equipo con entusiasmo que se parece mucho a cómo jugamos nosotros".

Yuri Berchiche. "Me gustaría que hiciera lo que él quisiera y lo que el club quisiera. No sé qué ocurrirá, desde luego está dando un nivel muy alto y es un jugador importante para nosotros con 36 años que tiene".

Iñigo Pérez. "Muy buena opinión sobre él y sobre su equipo. Ellos tienen una idea clara, un equipo que juega vivo y que siempre está metido en el partido. Cuando juegas con el Rayo sabes lo que esperas y nunca te defrauda. Su trabajo está ahí".

La vuelta de semifinales ante la Real Sociedad. "No, no. Nuestra prioridad es el partido de mañana que es el importante. El de Anoeta ya llegará a su momento".

La enfermería de los leones. "Maroan le esperamos un poco antes, pues aún siendo una lesión importante, no ha sido un cruzado como el de Beñat. Ahora ha entrado Egiluz... Prados va con un mes de retraso. Todavía le queda a Beñat para entrar por lo menos un mes o mes y medio. Maroan vamos a ver las próximas semanas cómo van".