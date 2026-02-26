Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 12:22h.

Un reencuentro no exento de morbo en Vallecas: el duelo entre Iñigo Pérez y Ernesto Valverde

El futuro de Ernesto Valverde, que se resuelve año a año, no está claro

BizkaiaEl Athletic Club será el encargado de examinar el criticado césped del Estadio de Vallecas. El próximo sábado, el equipo rojiblanco medirá fuerzas con el Rayo Vallecano antes de poner toda su atención en la vuelta de semifinales de Anoeta. Y aunque los verdaderos protagonistas estarán sobre el verde madrileño, los banquillos están acaparando muchos focos en la previa de esta cita liguera.

Iñigo Pérez y Ernesto Valverde volverán a enfrentarse en LALIGA EA Sports. El técnico navarro está afrontando una temporada de altibajos en el humilde club rayista, compaginando la experiencia en la UEFA Conference League con importantes problemas institucionales, clasificatorios y sociales.

En estas le llega la visita de un Txingurri que ha calmado las dudas de un sector de la grada bilbaína con tres victorias consecutivas y aún con opciones de alcanzar la gran final copera de La Cartuja. Son dos nombres vinculantes, pues Iñigo Pérez suena para ocupar el banquillo de San Mamés en el futuro. A la espera de conocer qué pasará con Valverde, pues acostumbra a resolver su situación contractual al final del curso, un técnico con ADN Athletic se moja.

El técnico con ADN Athletic que apuesta por Iñigo Pérez

Los micrófonos de Radio Bilbao SER han sido testigos de la apuesta de Kike Liñero. El entrenador de Gordexola llegó al Bilbao Athletic previo paso por los banquillos del fútbol base en Lezama, así como de uno de los equipos juveniles. Ahora, desde la distancia, Liñero habla de Iñigo Pérez como opción a futuro para el banquillo de los leones.

El técnico conoce a la perfección al actual preparador rayista y no dudó en recordar sus virtudes como jugador: "Era un zurdo que jugaba por dentro y se tuvo que amoldar al lateral izquierdo. A balón parado era más peligroso que Fran Yeste, y eso es mucho decir".

Al ser cuestionado por su posible candidatura rojiblanca, Kike Liñero se mojó: "Siendo como era jugador de equipo, no me extraña que se hiciera entrenador. Yo apostaría por él para el banquillo del Athletic. Es de los que gustaría en la grada de Bilbao".