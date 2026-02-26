Asís Martín 26 FEB 2026 - 10:54h.

A punto de cumplir 32 años, el defensa de Agen busca cerrar bien una temporada muy complicada

BilbaoDespués de un verdadero culebrón con los árabes, a veces realmente rocambolesco y con pasajes de thriller, se concretó el fichaje del central galo Aymeric Laporte por el Athletic Club. Todo un retorno a casa muy deseado por ambas partes, como ha dejado siempre muy claro un futbolista que salió de Lezama para conquistar el mundo con el Manchester City de Pep Guardiola.

Pero 'Ayme' y sus asesores lo hicieron bien, porque es de los pocos o tal vez el único al que jamás se le ha reprochado nada por su actitud, dejando voluntariamente un buen dinero en las arcas de Ibaigane y la puerta abierta para un regreso que finalmente se ha dado en esta temporada tan irregular de los hombres de Ernesto Valverde.

En una entrevista concedida esta semana al diario El Correo, el Mariscal Agen lo achaca a que "siempre he ido de cara, que es lo más importante del fútbol. Le tengo muchísimo respeto al Athletic y en cada cosa que pueda perjudicar o tocar el tema Athletic, soy sincero. Voy de cara, hablo con las personas que tengo que hablar e intentamos encontrar la mejor fórmula para que el Athletic salga bien parado".

Un Laporte que ha sido noticia recientemente por el penalti de Pedro Bigas del Elche, sobre el que admite que "yo voy con la cabeza y él con el pie. Me da más tarde y no da el balón. No quiero hablar de estas cosas, pero creo que lo es".

El fichaje de Aymeric Laporte fue de esos que dan para hacer un documental...

"Lo pasamos muy mal porque se suponía que estaba todo hecho y a las 12 de la noche estaba a punto de celebrarlo. Tenía todo previsto con la familia y al final de pasar a celebrarlo a tener que preocuparnos... Fue un desastre" apunta en esa entrevista y avanza incluso que "pensar que podía pasar a no poder jugar durante meses con una temporada en la que viene la Finalíssima (España vs Argentina), el Mundial, que es algo que también me apetece muchísimo" le hizo daño.

Un Laporte que sueña con ver al Athletic Club en la final de Copa de La Cartuja

"Estamos ahora mucho mejor. Es obvio que cuando ganas el ánimo siempre está mejor y ahora hay que aprovechar la dinámica para ganar los partidos que vienen, intentar mirar hacia arriba e ir poco a poco alejándonos de la zona de abajo" esgrime sobre LALIGA y desliza que "vamos a luchar hasta el final para ver si se consigue ir a Europa".

Y claro, no se olvida tampoco de la vuelta de las semifinales ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo del miércoles 4 de marzo en Anoeta... "Es un partido y si lo ganamos pasamos a la final. Así que bueno, todo a un partido. Siempre hay optimismo. Cuando eres jugador siempre quieres ganar, siempre quieres acertar, siempre quieres ir a más y en este caso queremos llegar a la final".

"Nos queda un partido para llegar a la final y hay que pelearlo, pero vamos a ir partido a partido. Y el de la Real es un partido difícil. A ver si logramos hacer grandes cosas e historia" eldesmarque.com

El calvario de las lesiones en el Athletic 2025-26...

"Es verdad que hemos tenido lesiones en ese tramo que nos ha podido un poco, una serie de muchos partidos seguidos que también hay muchos jugadores que no estaban acostumbrados a competir tantas veces a la semana. Pero son experiencias que hay que vivir cien por cien. Era un año muy bonito con la Champions".

"Hubiéramos querido llegar más lejos, pero hemos hecho lo que hemos podido. Ahora a ver que podemos hacer hasta final de temporada para conseguir grandes cosas. Al final todo futbolista profesional se exprime al máximo y más cuando juegas cada tres días. Entre eso y los viajes... Descansas peor, la recuperación es mucho más difícil".

El Mundial 2026 entre ceja y ceja con el apoyo de Luis de la Fuente...

"Es verdad que también me dijo Luis de la Fuente que era importante para mí competir al máximo nivel en Europa, que para las próximas convocatorias podía ser algo bueno, si todo iba bien. Obviamente, tengo que dar el mejor rendimiento posible con Athletic, pero entiendo que era una cosa importante".

"Tengo que rendir, tengo que demostrar que lo estoy haciendo bien aquí. Eso es lo que cuenta y el míster me conoce desde hace mucho tiempo. Desde que ha llegado, la verdad es que han ido las cosas bastante bien" cuenta el zaguero del Athletic Club sobre el seleccionador de Haro.