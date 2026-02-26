Asís Martín 26 FEB 2026 - 10:19h.

El técnico navarro suena como futuro relevo del 'Txingurri' en el banquillo del Athletic Club

BilbaoEl partido que va a enfrentar este sábado en el polémico estadio de Vallecas, polémico por aquello de que ha habido que resembrar el césped deprisa y corriendo para poder jugar este encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, ofrece -además de los tres puntos en juego- la posibilidad de ver un enfrentamiento directo entre el joven técnico local, Iñigo Pérez Soto (38 años), y el veterano visitante, Ernesto Valverde Tejedor (62 años).

La rumorología siempre está muy presente en el mundo del fútbol, no sólo con las serpientes de verano o en los diferentes mercados de fichajes, y no son pocas las voces que ven nítidamente que tanto Andoni Iraola como el actual preparador franjirrojo se sentarán tarde o temprano (¿pronto incluso?), como técnico local en el banquillo de San Mamés.

Trono donde el 'Txingurri' Valverde es una absoluta referencia, siendo el técnico del Athletic Club que más partidos ha dirigido a lo largo de la historia después de sumar 10 temporadas en tres etapas diferentes, en general saldadas con un gran éxito deportivo (un título de Copa, una Supercopa y 2 clasificaciones para la Champions).

El preparador de Viandar de la Vera, criado en Vitoria Gasteiz, concluye su contrato del 30 de junio, al igual que acaba el mandato del presidente Jon Uriarte Uranga, que es de momento el único socio que ha anunciado que se presentaría a unas posibles elecciones, y nadie sabe si su fiel entrenador va a seguir con él adelante o no.

Está claro que Valverde es una persona que se ha ganado un respeto por su forma de hacer las cosas y los resultados obtenidos, que son los que le mantienen en el cargo, así que tendrá muchísimo que decir, aparte del propio club, sobre si habrá un nuevo ciclo futuro o no en Bilbao con su persona entrenando en Lezama.

El Rayo Vallecano está a dos puntos del descenso y gobernando con mano de hierro la Conference League

Lo que está claro es que Iñigo Pérez, con el que Ernesto siempre se ha llevado muy bien, un fino medio centro que brilló sobre todo de la mano del argentino Marcelo Bielsa en el Athletic, gusta mucho en San Mamés, sus equipos juegan bien y además tiene una forma de conducirse en el campo y en las ruedas de prensa que satisface a los athleticzales.

Cómo están los números en los enfrentamientos directos entre Ernesto Valverde e Iñigo Pérez...

De entrada hay que destacar que el Rayo Vallecano no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos ante el Athletic Club en LaLiga (1 empate y 7 derrotas), perdiendo cada uno de los últimos cinco, su racha más larga de derrotas ante los rojiblancos en la competición.

Luego a Iñigo no le puede ir bien con Ernesto en el mano a mano… El entrenador del Rayo Vallecano ha dirigido cuatro partidos ante el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, sin ganar ninguno (O victorias y 4 derrotas), su cifra más alta ante un mismo entrenador en la competición (aunque también tiene un ratio de 1 empate y 3 derrotas ante casualmente otro míster con pedigrí Athletic... Marcelino García Toral).