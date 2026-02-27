Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 12:27h.

El exárbitro no duda con el motivo que explica la diferencia de criterios

Guedes aclara la polémica de San Mamés y ensalza una virtud de Matarazzo: "Aquí en español y euskera"

GipuzkoaEl arbitraje en España no está atravesando su mejor momento. Cada jornada en LALIGA EA Sports se producen decisiones muy polémicas que no contentan a los clubes, aunque más allá de las quejas, también se están produciendo cambios de criterio e incluso errores de uso de la herramienta VAR. Estrada Fernández alza la voz y expone una diferente toma de decisiones dependiendo del escenario de los que hasta hace poco eran sus compañeros.

El exárbitro profesional ha concedido una extensa entrevista a ABC en la que mantiene su postura crítica con el estamento arbitral. Sin obviar el Caso Negreira o los grandes errores del pasado, Estrada expone una importante diferencia con casos recientes como el derbi vasco de semifinales en San Mamés.

El que fuera trencilla de Primera División pone el foco en la manida amonestación a Gonçalo Guedes en el área que defendía Álex Padilla. Tras pugnar por un balón con Iñigo Lekue, el extremo de la Real Sociedad cayó al suelo, demandó penalti... y Sánchez Martínez decidió castigarle con la cartulina amarilla.

Estrada Fernández compara la polémica del derbi vasco con Vinicius

Fernández no entiende ese castigo para el futbolista luso, excesivo si se tiene en cuenta que el propio jugador del Athletic Club reconoció al término del partido que había contacto, aunque no el necesario para señalar la pena máxima. En la citada entrevista, el exárbitro expone que los colegiados no siguen el mismo criterio en los partidos de los grandes equipos nacionales: "Está claro que no. Y lo vimos en el partido de Copa con Sánchez Martínez en el Athletic Club - Real Sociedad. No puedo compartir que sea fácil amonestar a Guedes por simular un penalti y que no se amoneste a Vinicius cuando simula hasta cuatro veces en Mestalla durante la segunda parte".

Estrada insistió y deslizó que los propios árbitros son conscientes de esta situación: "Entonces, claro que no se pita igual, porque la repercusión no es la misma y lo digo y lo reiteraré porque es así y porque los árbitros saben que no tiene la misma repercusión mediática expulsar a un jugador del Real Madrid que a un jugador de la Real Sociedad o del Girona o del Rayo Vallecano".