El Rayo Vallecano, el equipo más perjudicado de LALIGA EA SPORTS según el CTA

El Rayo Vallecano se fue de Sevilla con la sensación de dejar escapar tres puntos que hubieran sido oro en la lucha por el descenso. Un encuentro en el que los vallecanos no estuvieron nada de acuerdo con las decisiones del colegiado, como así se lo ha corroborado el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Como viene siendo habitual, el CTA publicó su habitual vídeo de 'Tiempo de Revisión' en dónde reconocen los errores de los colegiados y explican bien las decisiones. Para esta jornada, el comité incluyó, una vez más, una acción que perjudicaba al Rayo Vallecano.

Todo ocurrió en una entrada de Valentín a Ratiu que se estuvo revisando durante cuatro minutos. El colegiado señaló infracción fuera del área y tarjeta amarilla, aunque el CTA reconoce que debió ver la roja. "El defensor bético impacta de forma brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival en un balón dividido. Es juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quien contacta antes con el balón. Debió sacar tarjeta roja al infractor", señalan. El único pequeño matiz es que no explican si la acción se encontraba fuera o dentro del área.

Las cuatro correcciones del CTA contra el Rayo Vallecano

Esta acción incluida en el vídeo del CTA es la cuarta que el Rayo Vallecano sufre esta temporada. Como explica Isaac Fouto, los vallecanos son el equipo más perjudicado de LALIGA EA SPORTS, seguidos de cerca por el Celta y el Espanyol, con dos.

La primera vez que el CTA tuvo que corregir una acción contra el Rayo Vallecano fue en el derbi con el Atlético de Madrid. El comité señaló que Koke debió ser expulsado después de agarrar del cuello a Batalla. "En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo, por lo que el VAR debería haber llamado al árbitro, cuya mejor decisión hubiera sido la roja", comentaron, en un partido que los rojiblancos se impusieron por tres goles a dos.

La siguiente acción ocurrió apenas semanas después, frente al Alavés, con un penalti no señalado sobre Alemao. "La sujeción es continuada y se produce en una jugada donde el delantero tenía ganada la posición, condicionando claramente su finalización. Al tratarse de una ocasión manifiesta de gol, la sanción disciplinaria correcta debió ser penalti y expulsión del defensor del Alavés", dijo sobre el agarrón de Youssef.

En el partido ante el Celta, los gallegos pusieron el segundo gol en el marcador después de un penalti inexistente de Pacha Espino a Bryan Zaragoza. "La caída del delantero es por el contacto con la cadera propio de la disputa y no constituye infracción", comentaron.

Cuatro acciones que podrían haber supuesto algo muy distinto en esos partidos y que generan una gran indignación en el Rayo Vallecano. Hay que recordar que los vallecanos se encuentran inmersos en la lucha por el descenso, al que sacan dos puntos.