Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 10:53h.

El técnico compareció este viernes ante los medios

Pellegrino Matarazzo se abre a un cambio en la Real Sociedad con tres posibles escenarios

Compartir







GipuzkoaPellegrino Matarazzo compareció este viernes en sala de prensa antes de medirse al RCD Mallorca. Tras dos pinchazos consecutivos en LALIGA EA Sports, el técnico de la Real Sociedad confía en reencontrarse la victoria para mantenerse en la lucha por Europa, pero también para llegar con la moral por las nubes a la semifinal de Anoeta.

El preparador estadounidense también habló de nombres propios durante su comparecencia. En los últimos días ha sido noticia Álvaro Odriozola tras sufrir una nueva lesión importante, aunque también preocupa el estado físico de Take Kubo. Matarazzo arroja algo de luz a este asunto.

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

La próxima parada es Son Moix, pero el técnico realista no oculta la conexión del duelo liguero con la vuelta ante el Athletic: "Está conectado. El partido de mañana no es importante para Liga, sino para preparar la Copa. Necesitamos hacer un buen partido para conseguir el resultado el próximo partido. Si tengo dudas de que alguien no puede jugar los dos, decidiremos, pero tenemos toda una semana para preparar, dos días entre los dos choques. Hay jugadores que necesitan ritmo, solo hay casos muy concretos que necesitarían rotar".

Un rival con nuevo entrenador siempre complica la preparación del choque, como afirma Matarazzo: "Hemos tenido dos cambios. Primero el segundo entrenador y ahora el nuevo técnico. No sé qué podría cambiar. Quizás riesgos o presión, pero el resto no debe moverse mucho. Lo que nos importa es saber quién está en el campo, sus capacidades, conexiones y también nosotros".

Por último, el técnico valoró el estado físico de Take Kubo. Pellegrino Matarazzo no oculta que tardará en recuperar la forma física: "A Take le quedan semanas. Ha empezado a correr en el campo y hace dobles sesiones, pero le queda aún bastante".