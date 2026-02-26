Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 10:48h.

El técnico txuri urdin no se muestra inflexible en cuanto a su apuesta inicial

El Big Data predice el final de LALIGA tras la jornada 25: cambio en el descenso y el Athletic aprieta

GipuzkoaLa Real Sociedad afronta una semana vital. El próximo sábado, el equipo txuri urdin visitará a un RCD Mallorca muy necesitado y con nuevo inquilino en el banquillo. Cuatro días más tarde, Anoeta dictará sentencia en el encuentro de vuelta de las semifinales ante el Athletic Club. La Real Sociedad quiere reencontrarse con la victoria para llegar con la moral por las nubes a la cita copera, y para ello, Pellegrino Matarazzo está abierto a un cambio.

Las lesiones han concedido poco margen de maniobra al técnico estadounidense, apostando así por un equipo que prácticamente conocían al dedillo los aficionados. Los últimos dos resultados en LALIGA EA Sports, y el rendimiento de un activo en concreto, amplían el abanico.

Pellegrino Matarazzo se abre a un cambio en la Real Sociedad

Los duelos ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Real Oviedo en territorio donostiarra se afrontaron de inicio con Mikel Oyarzabal en punta de lanza. Desde el banquillo, Orri Oskarsson volvió a aportar y anotó dos goles importantísimos ante el conjunto asturiano que permitieron salvar un punto en un encuentro que se volvió loco al final.

Tres goles en sus tres últimos encuentros ligueros llevan el debate a la calle... pero también a Zubieta. Matarazzo se abre a un cambio y el delantero centro islandés apunta a jugar en Son Moix, pero de cara al duelo ante el Athletic y a expensas del desempeño de Orri ante el Mallorca, se abren tres posibles escenarios.

El primero, mantener la apuesta de Oyarzabal en la punta del ataque. El capitán está cumpliendo y siendo clave en esta nueva Real Sociedad, pero son muchos los que apuntan que su posición natural es detrás de una referencia. Ahí entra el segundo escenario, con Oskarsson de nueve y Mikel de segunda punta. El tercero y menos probable desplazaría al internacional español a la banda con el objetivo de no alterar el tradicional esquemas del técnico estadounidense. Hagan sus apuestas.