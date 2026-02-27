Celia Pérez 27 FEB 2026 - 09:45h.

Pellegrino Matarazzo se abre a un cambio en la Real Sociedad con tres posibles escenarios

La Real Sociedad afronta este fin de semana la visita a Son Moix antes de encarar la semifinal de Copa del Rey frente al Athletic Club. Pellegrino Matarazzo viaja hasta Mallorca con la baja de Aihen Muñoz, que tal y como informó ayer el club sufre unas molestias en el glúteo por las que será baja, pero sin embargo lo hace con dos buenas noticias: la recuperación de Barrenetxea y Sucic.

El centrocampista croata ya está listo y totalmente recuperado dos semanas después de su lesión. Ahora, en una entrevista en Noticias de Gipuzkoa, explica cómo se encuentra y habla de toda la actualidad txuri urdin, además de explicar qué es lo que pasó con Sergio Francisco. Sucic confirma que tuvo un pequeño encontronazo con el extécnico de la Real y que por eso se quedó sin jugar en Copa.

"Teníamos que hacer carrera continua después del partido y es verdad que yo no la hice porque estaba enfadado, y me fui directo a casa. Al día siguiente habló conmigo y me dijo: 'No entrenas, no juegas la Copa'. Le contesté: 'Vale, no hay problema'. Pedí disculpas al equipo y al preparador físico Casamichana, y eso fue todo. Pero, para ser sincero, otros jugadores también lo habían hecho antes, pero él solo me castigó a mí. Habría que preguntarle a él... Pero por mi parte está bien, lo acepté y fui profesional, entrené aquí con los preparadores físicos y ya está", señaló.

Sucic apuesta por su futuro en la Real Sociedad

Además, el croata deja muy claro que en ningún momento ha pensado en abandonar la Real Sociedad. "No, en verano vine aquí y quería dar lo mejor de mí. En invierno, por supuesto, siempre te llaman algunos clubes, pero mi objetivo siempre fue quedarme aquí y esperar mi oportunidad. Y si la tengo, dar lo mejor de mí. Ese era mi objetivo. Ahora con el nuevo entrenador ha pasado y estoy muy agradecido", apuntó.