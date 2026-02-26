Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Aihen: cae lesionado y será baja

Celia Pérez 26 FEB 2026 - 22:35h.

El lateral es baja segura para el próximo partido y seria duda para Copa

Pellegrino Matarazzo se abre a un cambio en la Real Sociedad con tres posibles escenarios

Compartir







La Real Sociedad encara unas semanas decisivas. Pellegrino necesita la mejor versión de una plantilla que pese a recuperar a hombres como Barrenetxea o Sucic, pierde otros como Aihen Muñoz. El club ha emitido este jueves un comunicado interno a lo medios para informar que el lateral padece unas molestias en el tendón del glúteo medio D que le impedirá participar en el encuentro de Son Moix y será seria duda para el partido de Copa del Rey frente al Athletic Club.

A su vez, la entidad donostiarra también ha añadido que el proceso de Iñaki Rupérez avanza más lento de lo previsto por motivo de una complicación postquirúrgica y que Álvaro Odriozola será intervenido el próximo martes en la Clínica Olympia Quirónsalud por el doctor Manuel Leyes después de conocer la rotura del ligamento cruzado anterior que le obliga a decir adiós a la temporada.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad quiere pescar con sigilo ante el Athletic a un defensa prometedor

Barrenetxea y Sucic, recuperados

Lo más llamativo de la convocatoria que en los próximos días facilitará el técnico de la Real llega desde la enfermería con jugadores como Barrenetxea o Sucic. Ambos han atravesado diferentes lesiones que les obligaron a parar. El pasado martes completaron la sesión de trabajo con normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que todo apunta a que no habrá problemas para que estén entre los citados.

PUEDE INTERESARTE La Real ata a Unai Marrero y amplía su vinculación tres años más

Barrenetxea estuvo muy cerca de entrar en la lista frente al Oviedo, pero el cuerpo técnico prefirió tirar de cautela y darle unos días más de descanso. Esa precipitación, con anterioridad, le jugó una mala pasada al futbolista, por lo que en esta ocasión la hoja de ruta a seguir ha sido la opuesta. Si nada se tuerce, Matarazzo contará con más posibilidades para un duelo trampa en Mallorca antes de la cita de semifinales de Copa del Rey frente al Athletic Club.