Cuatro clubes superan los 20.000 espectadores de media

Proponen crear una Liga Ibérica para competir en derechos con la Premier League: estos serían los 20 equipos y así funcionaría

Compartir







Si algo caracteriza este año LaLiga Hypermotion, además de su habitual competitividad, es que está plagada de equipos históricos del fútbol español. Son varios los clubes con masas sociales importantes que militan en la segunda categoría del fútbol español, capaces de meter a más de 20.000 personas cada dos semanas en sus estadios, más que algunos de Primera División. Pero también hay entidades humildes, con recintos pequeños y coquetos, que buscan afianzarse en el fútbol profesional pese a su modestia.

Con 27 jornadas disputadas y 15 jornadas por delante en las que se decidirá todo, en ElDesmarque aprovechamos la ocasión para repasar la tabla de la categoría en relación a la asistencia a los estadios. Una tabla que lidera el Málaga CF en la zona alta y que cierran dos clubes como el FC Andorra y el filial de la Real Sociedad.

PUEDE INTERESARTE El plan del Cádiz con la posible destitución de Gaizka Garitano

Clasificación de LaLiga Hypermotion según la asistencia a los estadios

Tal y como recoge la cuenta @StatsSegunda, el Málaga es el club con mayor asistencia media esta temporada: 24.127 personas se meten en La Rosaleda cada dos semanas para empujar a un equipo cuya racha de resultados le ha permitido en los últimos meses meterse en la lucha por el ascenso a Primera.

Le sigue de cerca el Deportivo de La Coruña con 23.043 aficionados de media en Riazor, otro de los estadios emblemáticos de nuestro fútbol. Y también superan la barrera de los 20.000 tanto el Sporting de Gijón (22.191) como el Racing de Santander (20.569).

PUEDE INTERESARTE La nueva Romareda ante un posible descenso del Zaragoza: rebaja de ingresos y pagos millonarios

La UD Las Palmas (19.032) y el Córdoba CF (16.222) cerrarían el playoff de ascenso de esta particular clasificación, en la que otros clubes emblemáticos como el Real Valladolid, el Real Zaragoza o el Cádiz CF ocupan puestos bastantes intermedios.

PUEDE INTERESARTE El Big Data coloca a dos históricos de LaLiga descendiendo a Primera RFEF

En el lado opuesto de la clasificación, aparecen dos clubes como el FC Andorra (2.608 espectadores de media) y la Real Sociedad B (2.601) sin apenas masa social debido al contexto geográfico del primero y la condición de filial del segundo. Los puestos de descenso los completarán dos entidades humildes como el CD Mirandés (3.070), que hace apenas nueve meses rozó el ascenso a Primera, y el AD Ceuta (4.659), que ascendió en verano procedente de Primera RFEF.