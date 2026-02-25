El plan del Cádiz con la posible destitución de Gaizka Garitano

La terrible dinámica de resultados pone al técnico en el foco

El Cádiz CF está en una dinámica alarmante de resultados y el foco empieza a ponerse en Gaizka Garitano. La derrota en casa ante la Real Sociedad B (0-2) ha hecho mucho daño en la capital gaditana, pues eleva a seis las jornadas consecutivas sin ganar de un equipo que sólo ha sumado 1 punto de los 18 últimos en juego. El sueño del ascenso se ha evaporado por completo y ahora las miradas apuntan con miedo a los puestos de descenso.

Ante el Sanse, la afición acabó indignada. Hubo cánticos de "Garitano dimisión", si bien es cierto que el estadio se quedó prácticamente vacío tras el segundo gol del filial donostiarra. En el club, de momento, apuestan por transmitir un mensaje de calma respecto al técnico. Pero en el fútbol, como siempre, son los resultados los que mandan.

La posible destitución de Gaizka Garitano

Según informa Territorio Cadista, el Cádiz no planea movimientos a corto plazo. Es decir, que Garitano estará en el banquillo amarillo el próximo domingo ante el Éibar, en un partido que se antoja decisivo para cortar la terrible racha de resultados desde el mes de enero.

¿Y si pierde en Ipurua? A partir de ahí, se podrían plantear más dudas. La idea del club, según la mencionada fuente, es no tocar el banquillo salvo que el equipo se acerque de manera muy peligrosa a los puestos de descenso. Una derrota en Éibar acompañada de una mala imagen y de resultados positivos de los perseguidores podría tensar la cuerda. Pero salvo hecatombe, tampoco habría cambio en la dirección.

Los dos encuentros posteriores serán ante el Real Zaragoza (6 de marzo) y el Mirandés (13 de marzo), el primero en casa y el segundo a domicilio. Esos dos duelos sí que se antojan cruciales en la lucha por el descenso, pues son precisamente los dos últimos clasificados en LaLiga Hypermotion. Si el Cádiz no gana ninguno de estos tres partidos, la destitución de Garitano sería prácticamente irrevocable. De momento el técnico tiene margen y confianza por parte de la directiva, pero también tres finales en las que debe de empezar a sumar puntos de manera urgente.