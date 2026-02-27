Quien no arriesga no gana, debe pensar Pablo Ortells

La situación crítica del RCD Mallorca provoca situaciones drásticas: del despido de Jagoba Arrasate a la apuesta por Martín Demichelis

Martín Demichelis es el elegido por Pablo Ortells para salvar al Mallorca

El filial del Bayern de Múnich. River Plate. Monterrey. Una trayectoria corta y poco contrastada. Aún así, suficientes para que en el RCD Mallorca le confíen la permanencia a Martín Demichelis. La crítica situación que está viviendo actualmente el equipo bermellón provoca una de las decisiones más controvertidas de los últimos tiempos; pero precisamente a momento agónicos, decisiones contundentes. Si bien cualquier opción que se manejaba para sustituir a Jagoba Arrasate era peculiar, la de apostar por el técnico argentino se lleva el premio gordo. Su prácticamente nula experiencia en los banquillos y el hecho de no haber entrenado nunca en España son puntos a tener en cuenta. Pero quien no arriesga, no gana. O al menos eso debe pensar un Pablo Ortells que se vio con el agua al cuello tras cesar a un Arrasate en el que confiaba.

La gestión desde Estados Unidos creó un primer precedente muy preocupante. Andy Kohlberg cogió las riendas de la situación para fulminar a Arrasate. Algo que hasta la fecha no había hecho nunca. El ya exentrenador del Mallorca contaba con más crédito por parte de Ortells, quien le había mostrado tranquilidad de cara al partido de este sábado ante la Real Sociedad. Ni estar en descenso por segunda jornada seguida, ni enlazar tres derrotas seguidas, ni el hecho de no conseguir dar un paso adelante en cuanto a juego. Con todo ello, Arrasate seguía con la confianza necesaria por el Director de Fútbol para terminar la temporada. Pero en Arizona la paciencia no era la misma.

Saben que un descenso a Segunda División puede ser el fin del proyecto. No solo por el hecho de bajar, sino por no sacar rentabilidad a jugadores como Sergi Dader, Samu Costa, Vedat Muriqi o Jan Virgili. Por eso mismo, la arriesgada apuesta por Demichelis es la única valedora. En la entidad confían que con un giro en el perfil del entrenador la plantilla reaccione y se reencuentre con su mejor versión. Además, Demichelis empezará una etapa importante en su carrera como técnico. El Mallorca le da una confianza extrema y el riesgo es mayúsculo, pero el argentino es sabedor de que una oportunidad de este calado tiene muchas ventajas. De lograr la permanencia seguirá un año más en la isla. El Mallorca arriesga con un Demichelis poco conocedor del contexto actual de LaLiga en general y del Mallorca en particular. Pero, para todas las partes, queda claro que si no arriesgas no ganas.