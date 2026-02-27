Posibles alineaciones del Mallorca – Real Sociedad para la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 27 FEB 2026 - 06:23h.

Mallorca – Real Sociedad, las posibles alineaciones del partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports

El Mallorca recibirá a la Real Sociedad en la jornada 26 de LALIGA EA Sports. El partido se disputará el próximo sábado 28 de febrero de 2026 a las 18:30 en el Estadi de Son Moix. Se espera un partido de lo más intenso ya que el Mallorca ha caído de nuevo a los puestos de descenso y viene de perder contra el Celta fuera de casa. A su vez, la Real Sociedad sacó un empate de lo más loco contra el Real Oviedo.

Posible alineación del Mallorca

Los bermellones vuelven a tener problemas tras caer en puestos de descenso. No levantan cabeza y han encadenado tres derrotas consecutivas. La última de ellas ha sido contra el Celta de Vigo más allá de Son Moix. Ahora, y con muchos partidos por delante para el final de LALIGA, deberán reponerse si no quieren meterse en un problema aún más grande. Están a dos puntos del 14º clasificado en la tabla, y eso es motivo de tranquilidad, de momento. Este duelo liguero lo tendrán que enfrentar sin Asano y Jan Salas por lesiones. Tampoco lo podrá hacer Kumbulla que sigue teniendo molestias en el muslo.

Portero: Leo Román

Defensas: Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica

Centrocampistas: Mascarell, Samú, Darder

Delanteros: Virgili, Muriqi, Joseph

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad de Matarazzo sigue en buena racha a pesar de haber tenido dos tropiezos consecutivos. El primero fue ante el Real Madrid en el Bernabéu tras venir de ganar al Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, algo previsible. El segundo, y el que ha sido el último, el empate en casa frente al Real Oviedo donde el partido terminó 3-3 con hasta tres goles en los últimos diez minutos. Se colocan en mitad de tabla, 10º con 32 puntos, y están a cinco del Celta en puestos europeos. Este partido lo tendrán que afrontar sin Odriozola, que se perderá el resto de la temporada por lesión grave, Brais Méndez por acumulación de tarjetas, y Kubo, Rúperez y Barrenetxea por lesiones.

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez

Centrocampistas: Soler, Gorrotxategi, Turrientes/Herrera

Delanteros: Óskarson, Guedes, Oyarzabal