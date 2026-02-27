Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 11:42h.

El líder de la parcela deportiva rojiblanca debe tomar decisiones importantes

El Athletic cocina varios movimientos en una posición concreta para el mercado de verano

BizkaiaEl Athletic Club vuelve a soñar con todo en un tramo vital de la temporada. Tras reconducir su situación en LALIGA EA Sports con tres victorias consecutivas, el equipo rojiblanco se mete de lleno en la lucha por disputar competiciones europeas el próximo curso. Y sin obviar la gran cita de Anoeta, pues aunque le toca remontar ante la Real Sociedad, está a un partido de vivir una nueva final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. Un presente deportivo que ocupa, pero que no distrae del todo la planificación futura que lidera Mikel González.

La cabeza visible de la dirección deportiva rojiblanca acumula tareas, tanto en la operación llegada como en la de salida, pero algunas están destinadas a resolverse en un momento concreto de la campaña. Eso sí, tienen una fecha tope... aunque hay una excepción.

Mikel González y las cuatro tareas a resolver en el Athletic

La plantilla del Athletic está diseñada para el medio-largo plazo. Sus principales activos están bien atados en Ibaigane, pero hay algunos casos que aún deben abordarse. El primero de ellos es el contrato de Iñigo Lekue, quien recientemente ha hecho público su deseo de seguir vinculado al equipo de su vida. A sus 32 años, el lateral derecho ha vuelto a erigirse como un comodín de Ernesto Valverde ante la plaga de lesiones en la retaguardia, pero su vinculación expira el 30 de junio y no hay noticias sobre su futuro.

En el otro costado se encuentra Yuri Berchiche, cuyo contrato finaliza el mismo día. Es un caso diferente pese a las similitudes, pues su rendimiento sigue convenciendo al club y la decisión final parece que recaerá más en las sensaciones del propio futbolista. Sus últimas declaraciones en un acto dejan a la afición en vilo: "Voy a tomar una decisión a final de la temporada, no sé qué voy a hacer, tengo ya 36 años y tengo que ir pensando en hacer otras cosas".

Y las tareas en defensa las completa Yeray Álvarez. El central, inédito esta temporada a razón de su conocida sanción, es toda una incógnita. El de Barakaldo regresó este mes a los entrenamientos con el Athletic, pero la decisión de extender o no su contrato estará sujeta a cómo regrese a la competición. Por último, está la situación de Alejandro Rego. Es la tarea más sencilla, pues aunque su contrato expira a final de temporada, el club cuenta con el derecho de ampliar por dos temporadas su vinculación de manera unilateral, según Mundo Deportivo.

Una excepción llamada Ernesto Valverde

Y cómo no, el Txingurri. El capitán del barco también acaba su contrato con el Athletic a finales del presente curso. Ernesto Valverde tiende a demorar su decisión y apuesta por ampliar su vinculación con los leones año a año. Esta temporada, repleta de altibajos, ha dejado algunas dudas, más si cabe con los cantos de sirena alrededor de posibles sustitutos. Toca esperar.