La condición athleticzale de Carlos Sobera para presentar 'El precio justo'

Saray Calzada 26 FEB 2026 - 13:04h.

Carlos Sobera cantó a pleno pulmón el himno del Athletic

El precio justo 2026 Programa 32

Compartir







Si de algo presume Carlos Sobera en cada paso que da en televisión y en su vida es que es del Athletic. ElDesmarque ha tenido oportunidad de preguntarles varias veces por su equipo y el presentador de Telecinco no ha dudado en responder sobre estas cuestiones. Ahora la pasión athleticzale la ha llevado al programa que presenta todos los días, 'El precio justo'.

En un momento del programa se acercaba a la grada en donde había un numeroso grupo de personas vestidas con la camiseta del Athletic Club. No dudaba en acercarse a ellos y comenzaba a cantar el himno del equipo rojiblanco.

Uno de ellos era de los que participaba y le dio una camiseta del club vasco. Después de cantar el himno, Carlos Sobera hizo una confesión. ''Yo dije, presento 'El precio justo' si viene gente del Athletic. Una vez que tengo esto me puedo marchar a casa, ahí os quedáis'', comentó despertando las risas en el público.

En cada programa que presenta en Telecinco, el vasco deja su sello y deja claro que lleva al Athletic por bandera. En 2024, el equipo león jugó la final de la Copa del Rey y a él le piló en ese momento presentando 'Supervivientes'. Un día después de ganar la final el equipo de Valverde, Sobera presentaba una gala y en mitad del programa no dudó en felicitar a los suyos.

"No hay que mezclar nunca churras con merinas, pero AUPA ATHLETIC”, comenzaba diciendo a pleno grito el vasco. “Tenía que decir, perdón. Y aupa al Mallorca también que hizo una final soberbia. Jamás he sufrido tanto como en ese partido”. Los leones se llevaron ese encuentro con mucho sufrimiento. Empataron a uno durante el tiempo reglamentario y se decidió en la tanda de penaltis en donde ganaron los vascos y pudieron sacar La Gabarra.