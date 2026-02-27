El centrocampista anotó el gol de Independiente del Valle en el amistoso ante el Inter Miami

Apenas 12 horas después de que el Sevilla FC confirmara su fichaje de manera oficial, Patrik Mercado ha vuelto a ver puerta. El centrocampista del Independiente del Valle anotó este jueves por la noche en el amistoso que su equipo disputó ante el Inter Miami de Leo Messi, que se disputó en Puerto Rico y acabó con triunfo para los estadounidenses.

El duelo se disputó en la ciudad de Bayamón y arrancó con una hora de retraso debido al colapso que se había generado alrededor del estadio. Con más de 20.000 personas en las gradas congregadas con la ilusión de ver a Messi y compañía, el encuentro también estuvo marcado en términos televisivos por la insólita decisión de que los dos equipos jugaran con equipaciones de color negro.

En lo meramente deportivo, el delantero español Santiago Morales, de sólo 19 años, abrió el marcador a los 15 minutos tras driblar al portero aprovechando un buen pase en largo de Luis Suárez. La alegría duró poco al Inter Miami, pues el Independiente del Valle logró la igualada sólo un minuto después gracias a Mercado.

Patrik puso el 1-1 a los 17 minutos aprovechando un mano a mano con el portero desde la frontal del área. Controló el esférico y definió con la pierna izquierda por bajo, a la base de la izquierda de la portería (minuto 2:00 del vídeo).

Finalmente, el Inter Miami acabó llevándose el triunfo gracias a un gol de penalti de Leo Messi, quien salió en la segunda mitad, a los 70 minutos. El argentino, por cierto, acabó por los suelos cuando aún no había acabado el encuentro después de que varios seguidores invadieran el campo en busca de una fotografía.

El gol de Mercado se produce apenas unas horas más tarde de que el Sevilla anunciara un principio de acuerdo con Independiente del Valle para su incorporación. El centrocampista ecuatoriano, de 22 años, llegara él próximo verano a la capital andaluza en una operación que ronda los 6 millones de euros.