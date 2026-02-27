Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 10:30h.

Ángel Haro confía, y mucho, en su plantilla. El presidente del Betis acudió a la Peña Bética Pepe González de Tocina para celebrar su 50 aniversario y, tras felicitar a todos los presentes, dejó un motivante mensaje para los béticos horas antes del derbi ante el Sevilla: "He comido con ellos y..."

Con una sonrisa de oreja a oreja, con la garantía de que su equipo competirá y con la sensación, tras muchos años irregulares, de haber encontrado el camino al éxito. Ángel Haro, tras una mañana llena de actos protocolarios, aprovechó la tarde para visitar la Peña Bética Pepe González de Tocina y se dio un pequeño baño de masas en las horas previas al derbi.

Ante los allí presentes, el presidente explicó que "en clave de actualidad bética, sabéis que vivimos una semana grande, una semana intensa, con un derbi ya a la vuelta de la esquina, el domingo. Hoy he estado con los jugadores y veo el buen ambiente antes del partido, creo que vamos a sacarlo adelante".

En este mismo sentido, Ángel Haro destacó que "solo nos queda el último tercio de temporada, con opciones claras de poder hacer algo importante en Europa y a consolidarnos un año más en esos puestos europeos que no da derecho a soñar de nuevo". "Creo que también tenemos una actividad social liderada por nuestra fundación que merece destacar y a nivel institucional el Betis está bastante estable. Esto ha sido gracias al trabajo de muchos béticos, el trabajo de todos los béticos, es un proyecto del Betis, no es un proyecto de una persona ni de dos personas y esa cercanía que hemos querido mostrar siempre en el Betis, queremos hacer gala en cada acto, un acto como este y poner en valor ese Betis humilde y ese Betis cercano", añadía posteriormente.

Antes de cerrar su intervención, quiso felicitar a los presentes de nuevo, admitió que no se veía 50 años más como presidente y mandó un claro mensaje: "Os animo a que sigáis trabajando, a que sigamos trabajando para que los niños que nos acompañan hoy puedan disfrutar de muchos tempos de gran Betis. ¡Viva el Betis!".