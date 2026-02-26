Isco se pronuncia sobre su lesión y su vuelta al Betis: "Esperemos que pronto"

Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 14:22h.

Cucho Hernández cuenta la cruda realidad de la lesión de Isco Alarcón: "Es una situación jodida"

Isco Alarcón espera volver "pronto" a los terrenos de juego. Un deseo que por el momento sigue muy alejado de la realidad, dado que ni siquiera hay fecha estimada para su regreso. El malagueño continúa recuperándose de la lesión en el tobillo que sufrió allá por el mes de noviembre, precisamente en la antesala de un derbi, y que le obligó a pasar por quirófano a principios de este 2026 dado que los avances no eran los esperados. La gran noticia es que desde hace semanas el futbolista del Real Betis ya trabaja sin las muletas e incluso estos días ha empezado a hacer trabajos sobre el césped, aunque la realidad es que su vuelta todavía queda muy lejana.

En el Real Betis no se atreven a dar un pronóstico certero y optan por mantener la cautela, dado que la vuelta del jugador dependerá única y exclusivamente de cómo se encuentre el propio futbolista. Las voces más optimistas señalan a mediados de abril, justo en esos presumibles cuartos de final de la Europa League, cuando se pueda materializar su reaparición en los terrenos de juego, aunque ninguna de las voces consultadas se atreve a decir con certeza cuándo se materializará la tan anhelada vuelta.

Mientras tanto, Isco Alarcón sigue trabajando en solitario. El jugador acude diariamente a la ciudad deportiva para tratarse con los readaptadores y será su dolor, cuando remita, el que marcará cuándo realmente está preparado para competir. Sea como fuere, el astro del Real Betis no se pierde ni un ápice de todo lo que rodea al club. De hecho este jueves quiso estar con sus compañeros en la comida de conjura que organizó la directiva, junto a plantilla y cuerpo técnico, para velar armas antes del derbi.

Cuestionado sobre su estado físico, Isco Alarcón reconocía estar algo mejor y desea con todas sus fuerzas estar de vuelta lo antes posible. "Esperemos, esperemos", argumentaba el futbolista andaluz. Sobre el mediapunta habló uno de los compañeros con el que mejor se entendía dentro del campo. Cucho Hernández reconoce que el malagueño está en "una situación jodida" y aunque todos quieren su vuelta, el deseo generalizado es que no ocurra nada prematuro y que lo haga en plenitud de condiciones.

El Betis espera con los brazos abiertos a Isco

"Es una situación jodida. Mi pensamiento propio es que se recupere bien. No deberíamos meterle prisa. Lo necesitamos al 100% y no al 80%. Ya está empezando a tocar campo, deberíamos darle a su ritmo. Se merece ir a su ritmo, que lo esperemos el tiempo que tengamos que esperarlo y que vuelva al cien por cien, porque tenerlo en el campo es una diferencia enorme", reconocía en su entrevista para ElDesmarque.

Hace unos días era el propio Pellegrini quien reconocía que el jugador atraviesa un momento delicado, aunque confía en su fortaleza mental para estar de vuelta cuanto antes: "Con la madurez que tiene, creo que va a estar en el campo lo antes posible, trabaja muy fuerte y el equipo lo necesita mucho”. Pese a su experiencia, "le veo con la misma ambición y exigencia que cuando comenzó, es un ejemplo para los jóvenes", expresaba en su entrevista para Radio Marca.