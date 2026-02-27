Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 13:36h.

Matías Almeyda y una victoria en La Cartuja ante el Betis: "Sería tan lindo..."

Matías Almeyda insiste en que "yo debería estar en el césped"

Aún se desconoce dónde verá Matías Almeyda el derbi Betis - Sevilla en La Cartuja, pero sí se conoce, por su propia boca, que el argentino vivirá este encuentro sintiendo "una injusticia" y con la pasión que siempre lo hace: "Si hay un gol, lo grito, obvio".

El entrenador del Sevilla atendió a los medios de comunicación este viernes en la previa del encuentro ante el Betis y volvió a recordar que, en su parecer, es "injusto" que no pueda estar sobre el césped, a la vez que bromeó sobre su presencia en una cabina en El Coliseum: "Grité el gol, eh".

"En realidad veré el partido donde no lo tengo que ver, donde me indiquen, pero yo debería verlo dentro del campo, porque es una injusticia", comentaba Almeyda insistiendo en que "acataré todo tipo de órdenes para verlo donde me digan. Por ahí no quieren que esté en el vestuario... igual lo veo desde acá. No haré nada fuera de la ley".

En esta misma línea, Almeyda recordó casi al final de su comparecencia que aún no sabe donde verá el partido, pero que "lo que menos quiero es estar en un lugar para crear incomodidad o que alguno me cree incomodidad. Evitaría todo eso".

"Si hay un gol, lo grito, obvio, vivo de esto. Nos falta ganar", explicaba poco después antes de insistir, ante todos los rumores aparecidos durante las últimas horas que "aún no tengo definido donde lo voy a ver, veremos. Confío en Javi y en todos los chicos que están".

Cabe recordar que Matías Almeyda ya presenció un encuentro en el vestuario del Sánchez-Pizjuán cuando fue sancionado y en El Coliseum vio la cita desde un palco alejado de la grada, por lo que, ante la posibilidad de tener que verlo cerca del público en La Cartuja, el argentino madura su decisión.